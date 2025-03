Pallitsch im Hallen-WM-Finale über 1.500 m Siebenter

Von: apa

Der burgenländische Leichtathlet Raphael Pallitsch hat am Samstag in Nanjing/China im Hallen-WM-Finale über 1.500 m Rang sieben belegt. Der 25-Jährige kam nach 3:41,01 Min. ins Ziel, eine Medaille verpasste er um 1,84 Sek. Gold ging in 3:38,9 Min. an den norwegischen Weltrekordler Jakob Ingebrigtsen. Außer Pallitsch war für Österreich bei diesen Titelkämpfen nur Caroline Bredlinger im Einsatz gewesen, die Burgenländerin belegte nach ihrem Vorlauf-Out über 800 m Endrang 14.

Pallitsch hatte sich gar mehr erhofft. “Es war verrückt, denn ich habe die Führung zu einem Zeitpunkt attackiert, wo ich mich bombastisch gefühlt habe. Aus meiner Sicht bin ich vom Superstar (Ingebrigtsen, Anm.) unfair behandelt worden, er hat mich weit über Gebühr gestoßen. Das hat dazu geführt, dass ich die starke Position und mein Momentum verloren habe. Mein Rennen war dadurch zerstört. Es ist verwegen zu sagen, aber vielleicht wäre sogar eine Medaille drinnen gewesen.” ÖLV-Leistungssportkoordinatorin Beate Taylor: “Ein 7. und 14. Platz lassen sich wirklich sehen.”