Palmeiras nach Brasilien-Krimi im Club-WM-Viertelfinale

Von: apa

Palmeiras steht als erstes Team im Viertelfinale der Fußball-Club-WM. Der Traditionsclub aus Sao Paulo setzte sich am Samstag in Philadelphia im brasilianischen Duell mit Meister Botafogo aus Rio de Janeiro mit 1:0 nach Verlängerung durch. Das Goldtor erzielte der eingewechselte Paulinho in der 100. Minute. Palmeiras trifft in der zweiten K.o.-Runde des Großturniers in den USA nun am Freitag ebenfalls in Philadelphia auf den Sieger aus Benfica Lissabon gegen Chelsea.

Das brasilianische Gipfeltreffen war nichts für schwache Nerven. Palmeiras behielt bei brütender Mittagshitze an der US-Ostküste die Oberhand – und das nicht unverdient. Der Vizemeister hatte bereits in der regulären Spielzeit die klareren Torchancen. Es dauerte aber bis in die Verlängerung, ehe Paulinho vom rechten Strafraumeck zur Mitte zog und den Ball ins lange Eck rollte. Der Torschütze, erst in der 63. Minute eingewechselt, wurde wenig später wieder aus dem Spiel genommen – der 24-Jährige hatte seine Schuldigkeit getan.

Meister und Copa-Libertadores-Sieger out

Paulinho spielt seit Jahreswechsel für Palmeiras. Bis Ende 2022 war der Brasilianer viereinhalb Jahre für Bayer Leverkusen aktiv, wurde den hohen Erwartungen nach einem Millionentransfer 2018 aber nicht wirklich gerecht und kehrte in seine Heimat zurück. Sein Treffer verwandelte das mit 33.657 Zuschauern rund halbvoll besetzte Lincoln Financial Field in ein Tollhaus. Palmeiras-Kapitän Gustavo Gomez sah im Finish noch Gelb-Rot (116.). Botafogo drängte verzweifelt, aber vergeblich auf den Ausgleich.

Palmeiras war als ungeschlagener Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen, hat im Turnierverlauf aber erst gegen einen europäischen Vertreter gespielt. Gegen den FC Porto (0:0) gab es ebenso wie gegen Lionel Messis Club Inter Miami (2:2) ein Remis. Mit Botafogo verabschiedete sich nicht nur der brasilianische Meister, sondern auch der Gewinner der südamerikanischen Copa Libertadores aus dem Bewerb.