Panthers mit klarem Erfolg zum NHL-Finalauftakt

Von: APA/dpa

Die Florida Panthers haben das erste Spiel in den Stanley-Cup-Finals gegen die Edmonton Oilers am Samstagabend (Ortszeit) vor Heimpublikum mit 3:0 (1:0,1:0,1:0) gewonnen. Obwohl die Gäste aus Edmonton zum Auftakt der “best of seven”-Serie deutlich häufiger aufs Tor schossen (32:18), feierte der Russe Sergej Bobrowski im Tor von Florida ein “shutout”.

Es waren ausgerechnet zwei Kanadier, die das Spiel für die US-Amerikaner in die gewünschten Bahnen lenkten. Den Torreigen eröffnete Carter Verhaeghe bereits in der 4. Minute. Evan Rodrigues doppelte zu Beginn des Mitteldrittels nach. Schließlich traf der Finne Eetu Luostarinen fünf Sekunden vor Schluss ins leere Tor.

Die Panthers setzten ihre Serie der Ungeschlagenheit gegen die Edmonton Oilers fort. Bereits beide Aufeinandertreffen im Grunddurchgang hatten sie für sich entschieden (5:3 und 5:1).

Statistisch gesehen ist der Startsieg für Florida viel Wert. Seit der Einführung des “best-of-seven”-Formats 1939 setzte sich in 64 von 84 Fällen jeweils der spätere Stanley-Cup-Sieger im ersten Finalspiel durch – so auch im vergangenen Jahr, als die Vegas Golden Knights über die Florida Panthers triumphierten.

Das 3:0 war der erste Sieg für das Team aus dem Sunshine State zum Auftakt in eine Finalserie. Bei ihrer ersten Teilnahme 1996 unterlagen sie zum Auftakt den Colorado Avalanche. Am Ende gingen sie mit 0:4 Siegen unter. Nun soll es endlich klappen mit dem langersehnten ersten Titel.

Derweil braucht Edmonton in der Nacht auf Dienstag – wiederum in Sunrise – einen Sieg, um nicht früh in der Serie unter Druck zu geraten. Mit dem ersten Titel seit 1990 würden sie nicht nur die eigene, sondern eine nationale Durststrecke beenden. Edmonton wäre der erste NHL-Champion aus Kanada seit den Montreal Canadiens 1993.

Play-off-Ergebnis der NHL vom Sonntag (Finale, “best of seven”):

Florida Panthers – Edmonton Oilers 3:0 (Stand in der Serie: 1:0)