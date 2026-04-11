Paris blickt nach vorn: “Ich habe Lust weiterzumachen”

Von: luk

Bozen/Ulten – Bei einer feierlichen Ehrung der Sportgruppe der Carabinieri hat sich der Südtiroler Skirennläufer Dominik Paris optimistisch über seine sportliche Zukunft geäußert. Der Abfahrtsläufer, der bei den Olympische Winterspiele Mailand–Cortina 2026 die Bronzemedaille gewann, möchte seine Karriere fortsetzen.

“Ich hatte ein starkes Saisonfinale, das hat mich selbst überrascht. Jetzt ist die Motivation da, weiterzumachen”, erklärte Paris am Rande der Preisverleihung.

Gemeinsam mit 27 weiteren Athletinnen und Athleten wurde er für eine herausragende Wintersportsaison ausgezeichnet. Unter den Geehrten befand sich auch Federica Brignone. Die Gesamtweltcupsiegerin sprach von “anspruchsvollen Monaten”, die sie sowohl sportlich als auch persönlich stark gefordert hätten.

“Jetzt liegt der Fokus auf der Genesung. Um weitermachen zu können, muss es mir in erster Linie besser gehen”, betonte Brignone.

Zu den weiteren ausgezeichneten Sportlern gehörten unter anderem Luca Spechenhauser, Olympiasieger mit der Mixed-Staffel, Lukas Hofer, Silbermedaillengewinner in derselben Disziplin, sowie Dominik Fischnaller, der Bronze im Einsitzer-Rennrodeln holte.