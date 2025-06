Paris-Halbfinalist Musetti sagt für Wiener Turnier zu

Musetti wird in Wien aufschlagen

Von: apa

Der in der Tennis-Weltrangliste auf Platz sieben liegende Italiener Lorenzo Musetti hat für das Wiener Stadthallenturnier zugesagt. Mit dem 23-Jährigen, der bei den French Open in Paris im Halbfinale steht, kommen auch dessen Landsleute Flavio Cobolli (ATP-26.) und Matteo Berrettini (30.). Als erster Top-10-Spieler hatte zuvor bereits der Deutsche Alexander Zverev (3.) seine Teilnahme an den Erste Bank Open vom 18. bis 26. Oktober zugesagt.