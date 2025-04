Paris SG zum 13. Mal französischer Meister

Von: APA/dpa

Paris Saint-Germain hat vorzeitig den Gewinn seiner 13. französischen Fußball-Meisterschaft perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gewann am Samstag in der 28. Runde gegen Angers SCO daheim 1:0 und kann an den verbleibenden sechs Spieltagen der laufenden Saison nicht mehr von der Tabellenspitze der Ligue 1 verdrängt werden. Verfolger AS Monaco mit dem Vorarlberger Coach Adi Hütter liegt 24 Punkte zurück, das ist nicht mehr aufzuholen.

Das sechs Runden vor Saisonende weiter in der Liga ungeschlagene PSG spielte gegen den Aufsteiger drückend überlegen, kam aber zu relativ wenigen Torchancen. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Desiré Doué in der 55. Spielminute.

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Hauptstadt-Club nicht. Am Mittwoch (21.00 Uhr) trifft PSG im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Aston Villa. Gewonnen hat der Verein den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb trotz früherer PSG-Stars wie Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé noch nie.