Pattis und Plattner sind am Sonnenberg nicht zu biegen

Von: luk

Naturns, 11. April 2026 – Wenn Daniel Pattis und Anna Plattner beim Sunny Mountain Trail (30 km/2100 hm) am Start sind, dann führt im Kampf um den Tagessieg kein Weg an den beiden Weltklasse-Athleten vorbei. Das war auch am Samstag nicht anders, als die Nordtirolerin Plattner in 3:11.29 Stunden einen neuen Streckenrekord erzielte und der Tierser Pattis diesen um gerade einmal zehn Sekunden verpasste. Die Sieger beim halb so langen Naturns Skyrace heißen indessen Josef Bodner (Österreich) und Hanna Gröber (Deutschland).

Bei perfektem Laufwetter – ganz leicht bewölktem Himmel und Temperaturen um zehn Grad Celsius – fiel um 9.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Naturns der Startschuss zum Sunny Mountain Trail. Das ist mit 30 Kilometern Länge und 2100 Höhenmetern die längere der beiden Distanzen, die beim Trail-Event Ötzi Trailrun Naturns angeboten werden. Nach einer knappen Stunde Laufzeit lag, wie zu erwarten war, Daniel Pattis in Führung. Der 28-jährige Seriensieger bei der renommierten Südtiroler Veranstaltung hatte sich zu diesem Zeitpunkt einen Vorsprung von knapp drei Minuten auf Julius Ott (Deutschland) herausgelaufen. An dritter Stelle lag der Deutsche Aleksandar Stojkoski, mit knapp vier Minuten Rückstand. Dahinter folgten die beiden Haflinger Andreas Reiterer und Matthias Egger.

Auch bei der nächsten Kontrollstation am Grubhof kam Daniel Pattis als Erster an. Er passierte die Zeitkontrolle nach 1:55 Stunden und hatte den Vorsprung auf Ott um weitere 80 Sekunden ausgebaut, der jetzt rund vier Minuten zurücklag. Im Kampf um den dritten Platz hatte Reiterer Stojkoski überholt. Auf dem Schlussabschnitt ließ es Pattis keinesfalls gemächlich angehen. Am Ende passierte er die Ziellinie nach 2:39.46 Stunden und war lediglich zehn Sekunden langsamer, als bei seinem Erfolg im Jahr 2023. Ott wurde mit einem Rückstand von 6.06 Minuten Zweiter, während Reiterer das Podium komplettierte.

Anna Plattner feiert einen lupenreinen Hattrick

Im Damenrennen gab sogleich Top-Favoritin Anna Plattner den Ton an. Bei der Zwischenstation Durst kam die Nordtirolerin nach 1:03.17 Stunden an. Dahinter folgten mit Daniela Oemus und Juliane Rössler zwei deutsche Trail-Läuferinnen, die jedoch schon über vier, bzw. fast sieben Minuten auf Plattner eingebüßt hatten. Beste “Azzurra” war zu diesem Zeitpunkt die Brixnerin Tanja Plaikner, die mit 11.46 Minuten Rückstand auf Rang sieben lag.

Plattner ließ auch in der Folge nicht locker und triumphierte in Naturns zum dritten Mal in Folge mit neuem Streckenrekord von 3:11.29 Stunden. Damit unterbot sie ihre alte Bestmarke aus dem Vorjahr um über drei Minuten. Über den zweiten Rang durfte sich die Vorjahresvierte Daniela Oemus freuen, die 9.03 Minuten auf Plattner einbüßte. Ihre Landsfrau Evi Gudelius wurde Dritte (+19.55). Die Wahl-Südtirolerin Severine Petersen beendete den Sunny Mountain Trail an siebter Stelle, unmittelbar vor der Brixnerin Tanja Plaikner.

Bodner macht bergab den Unterschied

Das Naturns Skyrace endete bei den Männern mit einem Osttiroler Erfolg. Josef Bodner aus Kartitsch bewältigte die 15 Kilometer mit 1150 Höhenmetern in 1:15.29 Stunden. Damit war er etwas mehr als eine halbe Minute schneller als David Reichl (Deutschland) und Maximilian Meusburger (Österreich) auf den Rängen zwei und drei. Als bester Südtiroler Athlet schnitt Patrick Gross ab, der den Trail in 1:25.14 Stunden bewältigte und auf dem 14. Rang klassiert wurde.

Bei den Frauen war Hanna Gröber erfolgreich. Die Deutsche, die jedoch seit ein paar Jahren in Zürich lebt, setzte sich in 1:27.57 Minuten durch. Zweite wurde die Rablanderin Anna Hofer, die 2.18 Minuten auf die Tagessiegerin einbüßte. Madlen Kappeler aus Deutschland komplettierte das Podium. Sie war 1:31.40 Stunden unterwegs.

Die Veranstalter blicken zufrieden auf den Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns zurück

Das umfangreiche Wettkampfprogramm am Samstag rundeten der VIP Apple Kids Run, der Speed-Trail, sowie der Just for Fun ab. Insgesamt waren rund 800 Athletinnen und Athleten aus 15 verschiedenen Nationen bei den verschiedenen Rennen und in den diversen Altersklassen beim Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns im Einsatz, der sich damit einmal mehr als großes Sportfest zum Start in die Lauf-Saison erwies. Kein Wunder, dass die Veranstalter um Lea Schweitzer, Daniel Jung und Uli Stampfer zufrieden Bilanz zogen.

„Wir haben heuer mit dem Untersteller-Vertical ein neues Event angeboten. Auch die Podiumsdiskussion am Freitag ist mit 100 Besucherinnen und Besuchern sehr gut angekommen und war für die gesamte Veranstaltung eine weitere Aufwertung. Das sehr positive Feedback aller Teilnehmenden freut uns enorm und ist der Lohn für die ganze Arbeit, die unser Team in den Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns steckt. Ein großes Dankeschön geht an unsere Partner und Sponsoren, ohne die wir ein Event wie dieses nicht durchführen könnten. Genauso brauchen wir die Hilfe von den unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfern, denen wir ebenfalls von Herzen für ihren Einsatz danken möchten. Aufwiedersehen im kommenden Jahr!“, resümierte das Organisationskomitee.

Das sagen die Protagonisten des 6. Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns

Daniel Pattis (Sieger Sunny Mountain Trail): „Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich das Rennen hier in Naturns einmal mehr gewinnen konnte. Die zehn Sekunden, die mir auf den Streckenrekord fehlen, muss ich akzeptieren, dann werde ich wohl im nächsten Jahr noch einmal angreifen.“

Anna Plattner (Siegerin Sunny Mountain Trail): „Wenn ich mit dem Auto nach Naturns fahre und hier ankomme, dann fühlt es sich für mich an, als ob ich in einer anderen Welt wäre. Naturns ist ein guter Boden für mich, wo ich Energie tanken kann. Die letzten Monate waren nicht einfach für mich und ich bin gestartet, in der Hoffnung die Passion, die Leichtigkeit wieder zu finden. Und das habe ich eigentlich schon beim ersten Anstieg gespürt, dass es ganz gut werden kann.“

Josef Bodner (Sieger Skyrace Naturns): „Es ist super gegangen. Es war schon ziemlich heiß heute und richtig hart. Den Ausschlag hat der Downhill gegeben, wo ich noch einmal alles aus mir herausgekitzelt habe. Es ist einfach nur cool, hier zu sein und zu laufen.“

Hanna Gröber (Siegerin Skyrace Naturns): „Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Das Schöne am Traillaufen ist, dass alle auf derselben Strecke mit denselben Bedingungen laufen. Beim Straßenlauf, von dem ich ja ursprünglich komme, nervt es mich, wenn Leute ihre Pacer haben. Das ist hier ganz anders.“

Anna Hofer (Zweite Skyrace Naturns): „Aufwärts bin ich meinen Rhythmus gegangen, da waren zwei Mädels vor mir. Ich habe aber gewusst, dass ich abwärts einen kleinen Vorteil habe. Phasenweise hatte ich zwar Krämpfe, die dann aber wieder weggegangen sind. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem zweiten Platz zufrieden. Meine nächsten Ziele? Die Qualifikation für die EM, sei es im Uphill, sei es im Up& Down.“

Ergebnisse Sunny Mountain Trail (30 km/2100 hm)

Männer:

1. Daniel Pattis ITA/Brooks Trail Runners 2:39.46

2. Julius Ott GER/hpc-trimaster/CRAFT 2:45.53

3. Andreas Reiterer ITA/La Sportiva 2:52.14

4. Aleksandar Stojkoski GER/ALTRA RUNNING 2:55.31

5. Matthias Egger ITA/ASV Telmekomteam Südtirol 2:57.30

Frauen:

1. Anna Plattner AUT/LC Decker Itter 3:11.29

2. Daniela Oemus GER/Team ACG 3:20.33

3. Evi Gudelius GER/LaSportiva Mountain Running Team 3:31.25

4. Juliane Rößler GER/Team Schamel 3:34.49

5. Tanja Kühn GER/The North Face 3:40.01

Ergebnisse Skyrace Naturns (15 km/1150 hm)

Männer:

1. Josef Bodner AUT/Union Raika Lienz 1:15.29

2. David Reichl GER/xc-run.de/WSV Viechtach 1:16.02

3. Maximilian Meusburger AUT/Im Wald läufts 1:16.08

4. Hans-Peter Innerhofer AUT/LC Oberpinzgau – LOWA 1:16.17

5. Johanns Nussbaumer AUT/Asics Trail Team 1:16.23

Frauen:

1. Hanna Gröber GER/IRCZRH 1:27.57

2. Anna Hofer ITA/Sport Club Meran/Scarpa 1:30.16

3. Madlen Kappeler GER 1:31.40

4. Isabell Speer AUT/Salomon Running Team 1:33.49

5. Sophie Maschi ITA 1:34.23