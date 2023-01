Paukenschlag in der Lagune: FCS schlägt Venezia mit 1:0

Bozen/Venedig – Ein wahrer Paukenschlag, den der FC Südtirol im Rahmen des 21. Spieltags der Serie BKT 2022/23, des zweiten der Rückrunde, auswärts setzt: Die Mannen unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli setzen sich nämlich im Stadio „Pierluigi Penzo“ von Venedig mit 1:0 (0:0) gegen den kriselnden Serie A-Absteiger Venezia FC durch und untermauern nach dem Sieg zuhause gegen Brescia mit demselben Ergebnis ihren guten Start in die zweite Halbserie sowie in das neue Kalenderjahr 2023.

Als spielentscheidend gegen die Arancioneroverdi erweist sich der Treffer von Tait aus der 76. Minute, in einer Partie, welche zuvor mit einer guten halben Stunde Verspätung startete: Ein unterirdischer Rohrbruch hat auf dem Rasen ein feuchtes, matschiges Loch aufgetan, welches von den Platzwarten behoben werden musste. Die erste Hälfte beinhaltet zwar einige Torraumszenen, die jedoch nie zu nennenswerten Abschlüssen führen.

Nach dem Seitenwechsel dann, mitten in die beste Phase der Gastgeber hinein, die entscheidende Szene der Partie: Belardinelli kommt über links nach vorne und nimmt Siega mit, welcher eine Flanke an den zweiten Pfosten schlägt. Dort legt Marconi gekonnt mit der Brust für den heranlaufenden Tait ab, der satt ins lange linke Eck zum 1:0 trifft (76.).

Venezia versucht zu reagieren, kommt jedoch nur einmal gefährlich zum Abschluss: Pohjanpalo legt seinen Volley in der Nachspielzeit knapp über das FCS-Gehäuse (90 + 1.). Am nächsten Samstag kehrt der FC Südtirol ins heimische Drusus-Stadion zurück, wo man mit Anpfiff um 14.00 Uhr auf den Tabellenzweiten Reggina treffen wird.

Der FC Südtirol trifft im Rahmen des 21. Spieltags der Serie B 2022/23, des zweiten der Rück-runde, auswärts auf den Venezia Football Club. Die Weißroten unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli konnten mit einem 1:0-Heimsieg über Brescia in die zweite Saisonhälfte starten, Venezia unterlag am Montag mit demselben Ergebnis auswärts Genua. Das Hinspiel im Bozner Drusus-Stadion stellte das allererste, historische Heimspiel in der Serie B für den FCS dar, welches nach zwischenzeitlicher Führung (Odogwu, 60.) spät mit 1:2 verloren ging.

Paolo Vanoli präsentiert die Arancioneroverdi in einem 3-5-2: vor Keeper Joronen bilden Svoboda, Ceppitelli und Ceccaroni die defensive Dreierkette; das Fünfer-Mittelfeld besetzen Zampano, Busio, Jajalo, Crnigoj und Johnsen; hinter dem Sturmduo Pohjanpalo-Novakovich.

Mister Pierpaolo Bisoli verändert heute erneut leicht das Spielsystem und setzt anfangs auf ein 4-2-3-1: vor Poluzzi im Tor der Gäste agieren Celli, Zaro, Masiello und Curto in der Viererkette; Belardinelli und Tait besetzen die Doppel-Sechs. Das offensive Mittelfeld bilden De Col, Casiraghi und Rover, hinter Sturmspitze Odogwu.

VENEZIA FC – FC SÜDTIROL 0:1 (0:0)

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Crnigoj (80. Haps), Johnsen (80. Enem), Jajalo (66. Tessmann); Pohjanpalo, Novakovich (44. Pierini)

Auf der Ersatzbank: Mäenpää, Bertinato, Candela, Ullmann, Andersen, St. Clair, Busato

Trainer: Paolo Vanoli

FC SÜDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, Curto; Belardinelli, Tait; De Col (46. Siega), Casiraghi (74. Fiordilino), Rover (46. Mazzocchi); Odogwu (74. Marconi)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Berra, Vinetot, Carretta, Eklu, Pompetti, Giorgini, Schiavone

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Matteo Gariglio (Pinerolo) | Assistenten: Vittorio di Gioia (Nola) & Claudio Barone (Rom-1) | Vierter Offizieller: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

VAR: Antonio Giua (Olbia) | AVAR: Domenico Rocca (Catanzaro)

TOR: 0:1 Tait (76.)

ANMERKUNGEN: teils bedeckter Himmel, Temp. um 6-7°C, Rasen in gutem Zustand, Vor Spielbeginn stellt sich die Lega B mit einer Initiative entschieden gegen die Gewalt an Frauen. Partie wird mit 32 Minuten Verspätung angepfiffen, ein Rohrbruch hat ein feuchtes, matschiges Loch auf dem Rasen hervorgerufen, welches aber gut behoben wurde.

Gelbe Karten: Rover (FCS | 5.), Ceppitelli (VFC | 36.), Casiraghi (FCS | 55.)

Eckenverhältnis: 2-2 (1-1)

Nachspielzeit: 3min + 4min