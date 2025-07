Von: fra

Jannik Sinner hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Toronto (Kanada) abgesagt. Auch Novak Djokovic wird beim nordamerikanischen Masters-Turnier nicht an den Start gehen. Beide Spieler müssten sich noch von den Strapazen von Wimbledon erholen, teilte der Veranstalter in einem Statement mit.

