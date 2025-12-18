Aktuelle Seite: Home > Sport > Payer gewinnt auch Parallel-Riesentorlauf in Carezza
Payer präsentiert sich in Topform

Payer gewinnt auch Parallel-Riesentorlauf in Carezza

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 16:27 Uhr
Payer präsentiert sich in Topform
APA/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Schriftgröße

Von: apa

Snowboarderin Sabine Payer hat beim Parallel-Riesentorlauf von Carezza ihren zweiten Saisonsieg geholt. Im Finale hielt die Kärntnerin am Donnerstag die Polin Aleksandra Krol-Walas auf Distanz. Payer hatte erst vor wenigen Tagen in Cortina ebenfalls voll angeschrieben. Im Achtelfinale setzte sie sich in Carezza gegen Claudia Riegler durch, die Altmeisterin klassierte sich damit auf dem 14. Platz. Bei den Männern wurde Andreas Prommegger als bester Österreicher Vierter.

Payer machte damit das Dutzend voll, sie hält nun bei zwölf Einzelsiegen im Weltcup. “Das hätte ich mir ja nie erwartet. Das ist so ein Hang, wo ich nie gedacht habe, dass ich es unter die Top Drei schaffe”, erklärte das ÖSV-Ass und sprach von einem anspruchsvollen Kurs in Carezza. “Ich bin froh, dass ich mich da so durchgekämpft habe und mich nicht vom Lauf abwerfen habe lassen.” Für die Siegerin gibt es ein besonderes Extra. “Ich kriege eine Gondel, da freue ich mich schon auf die Übergabe”, schmunzelte Payer.

Prommegger verpasste das Finale im Duell mit dem Italiener Aaron March, im Rennen um Platz drei war danach Mirko Felicetti schneller. March musste sich danach im Finale hauchdünn seinem Landsmann Roland Fischnaller geschlagen geben. Für Italien gab es damit einen Dreifachsieg. Benjamin Karl scheiterte im Achtelfinale an Fischnaller, für Alexander Payer war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Endstation.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
82
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
41
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Kommentare
39
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
34
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
30
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 