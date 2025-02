Perfekter WM-Start: ÖRV-Gold und -Bronze in Mixed-Bewerben

Von: apa

Einen idealen Einstand haben Österreichs Rodlerinnen und Rodler bei der Kunstbahn-WM in Whistler gegeben. Am Donnerstag sorgten erst die beiden Duos Selina Egle/Lara Kipp sowie Thomas Steu/Wolfgang Kindl für Gold im Mixed-Doppelsitzer, danach rasten Madeleine Egle und David Gleirscher zu Bronze im Mixed-Einsitzer. Sie mussten sich nur Deutschland (Max Langenhan/Julia Taubitz) und den USA (Jonathan Gustafson/Emily Sweeney) geschlagen geben.

Vor zwei Wochen hatten Steu/Kindl und Egle/Kipp im Oberhof-Weltcup noch den Gastgebern den Vortritt gelassen, bei der WM-Premiere des Mixed-Bewerbs, der den Sprint ersetzt, war es aber so weit. In 1:22,894 Min. ließ das Quartett sowohl Deutschlands Einser- (+0,018 Sek.) als auch Zweierteam (+0,097) hinter sich. “Unglaublich. Die Woche war ein bissl durchwachsen, darum waren wir megahappy, dass wir abliefern haben können”, sagte Egle, die an der Seite von Kipp den Doppelsitzer-Weltcup bei den Frauen in dieser Saison eisern im Griff hat. Eine ähnliche Dominanz genießen Steu/Kindl bei den Männern zwar nicht, auch sie trugen aber ihren Teil bei. “So kann man reinstarten”, jubelte der vielfache Medaillengewinner Kindl, der am Freitag und Samstag auch im Einsitzer sowie im Doppelsitzer zuschlagen möchte.

“Megahappy” auch im Mixed-Einsitzer

Zufrieden durfte Rot-Weiß-Rot auch im Mixed-Einsitzer bilanzieren. “Wir hätten uns nicht gedacht, dass sich der Dritte ausgeht. Den nehmen wir sehr gerne mit”, sagte Madeleine Egle im ORF. Auch David Gleirscher zeigte sich “megahappy, dass es für die Medaille gereicht hat”. Am Ende der zwei direkt hintereinander gestarteten Läufe auf der Olympia-Bahn von 2010 fehlten den beiden 0,324 Sekunden auf Langenhan/Taubitz. Mit 0,419 Sek. Rückstand auf die Sieger reichte es für das zweite rot-weiß-rote Duo, Nico Gleirscher/Lisa Schulte, nur zu Platz fünf.

Am Freitag geht die Medaillenjagd in den Doppelsitzern bei Männern und Frauen sowie im Frauen-Einsitzer weiter. Gerade im Frauen-Doppel gelten die Seriensiegerinnen Selina Egle und Lara Kipp als haushohe Favoritinnen.