Piastri im Imola-Qualifying einen Hauch vor Verstappen

Von: apa

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat den spannenden Zweikampf um die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix in Imola gewonnen. Der WM-Führende aus Australien verwies Weltmeister Max Verstappen im Red Bull um 34 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter war Mercedes-Mann George Russell. Beide Ferrari scheiterten am Samstag schon in der zweiten Qualifying-Phase. Auch Mercedes-Rookie Kimi Antonelli, der einzige Italiener im Feld, verpasste Q3.

“Es war eine großartige Session, aber mit all den Verzögerungen und roten Flaggen auch eine harte Session. Und auch mit den Reifen, der C6 war heute ein echtes Rätsel”, meinte Piastri nach seiner dritten Pole Position. “Die Runde war gut, in der letzten Kurve hatte ich etwa vier Autos, was nicht gerade hilfreich war.” Auch Verstappen ließ Verwunderung ob der Reifen anklingen. “Die weichste Mischung – es ist schwer, sie am Leben zu erhalten, und sie sind dann letztlich weggebrochen”, sagte der Niederländer. “Aber das Rennen ist morgen. Darauf müssen wir uns konzentrieren.”

Auf dem vierten Platz landete Lando Norris im zweiten McLaren, dahinter überraschte Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin – für den Spanier mit Abstand die bisher beste Quali-Leistung in dieser Saison. Für Ferrari reichte es beim ersten Heimspiel in dieser Saison hingegen nur zu den Plätzen elf für Charles Leclerc und zwölf für Lewis Hamilton. Der 18-jährige Antonelli kam nicht über den 13. Rang hinaus.

Tsunoda überschlug sich

Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda überstand gleich zu Beginn des ersten Quali-Abschnitts einen schweren Unfall offenbar unversehrt. Der Japaner krachte mit seinem Red Bull nach einem Ausritt ins Kiesbett in die Reifenstapel und überschlug sich daraufhin. “Oh mein Gott! Ich habe gerade das Video gesehen. Ist er okay?”, rief sein ehemaliger Racing-Bulls-Teamkollege Liam Lawson am Teamfunk. Der Wagen, aus dem er selbstständig ausstieg, war an mehreren Stellen beschädigt.

Zum Ende von Q1 hin schlug der Alpine von Franco Colapinto frontal in die Begrenzung ein – erneut hielten die Roten Flaggen die Session an. Der Argentinier ist in seinem ersten Formel-1-Wochenende in dieser Saison, nachdem er erst zu Beginn der Woche als Ersatz für den glücklosen Australier Jack Doohan bestätigt worden war. Im Vorjahr hatte er für Williams neun Rennen absolviert.

Vor dem siebenten Saisonlauf führt Piastri, der zuletzt dreimal in Serie gewonnen hat, das WM-Klassement mit 16 Punkten Vorsprung auf Norris sowie 32 auf Verstappen an. Das Rennen findet am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, Sky) statt.