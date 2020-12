Piloten der Scuderia Dolomiti dominieren

Bozen – Für die Südtiroler Enduro-Piloten ist die Saison 2020 beendet. Einmal mehr waren die Athleten des Bozner Motoclubs Scuderia Dolomiti in fast allen Kategorien nicht zu schlagen. Fünf Rennen umfasste die heurige Landesmeisterschaft, die in der Emilia-Romagna, Friaul und Enego, im Veneto, stattgefunden haben. Letzterer Lauf wurde mit der Major-Italienmeisterschaft kombiniert.

Mehrere einheimische Fahrer nahmen trotz der weiten und kostspieligen Auswärtsfahrten an den Rennen teil. In unserer Region ist es ja verboten, diese Rennen zu organisieren. Trotzdem konnten sich einigen Piloten beweisen. Einer von ihnen ist Stefan Schröck. Der Pilot der Scuderia Dolomiti, der auch immer wieder zahlreiche Rennen in Italien sowie im Ausland gewinnt, entschied alle fünf Läufe in der Kategorie Veteran für sich. Schröck, der heuer wegen der Corona-Pandemie nicht an den WESS-Rennen in Österreich und Rumänien teilnehmen konnte, setzte sich vor Teamkollege Giuliano Dal Cortivo durch. Er wurde fünf Mal Zweiter. Das Podest komplettierte ein weiterer Pilot vom Bozner Motoclub, Fabio Giacomelli.

Nur Dietmar Sparer konnte die Siegesserie der Scuderia Dolomiti unterbrechen. Der Pilot vom Trial Team Südtirol setzte sich in der Kategorie Super Veteran vor Graziano Lazzari durch. Bei den Ultra Veteranen stand Mario Tadini, einer der Mitgründer der Scuderia Dolomiti, ganz oben. Hinter ihm reihten sich Roberto Carollo, Franco Campigotto und Fernando Sartori auf die Plätze zwei, drei und vier ein. In den stärksten Kategorien, bei den Senior und Expert, ging der Sieg an Michele Grumelli und Roberto Consolini. Letzterer steht auch immer wieder bei den „International Six Days di Enduro“ im Einsatz. Die Saison ist somit offiziell beendet. Die Piloten hoffen jetzt, dass sie in ein paar Monaten schon die ersten Rennen um die Winter-Trophäe austragen können.