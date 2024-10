Pilz sichert sich mit Sieg in Seoul Vorstieg-Kletterweltcup

Von: apa

Die Olympia-Dritte Jessica Pilz hat sich mit dem Sieg beim Kletter-Saisonfinale auch noch den Gewinn der Vorstiegweltcup-Gesamtwertung gesichert. Die Niederösterreicherin triumphierte am Sonntag in Seoul in einer knappen Entscheidung vor Ai Mori (JPN) und Annie Sanders (USA). Dadurch fing sie die in Südkorea nicht angetretene Doppel-Olympiasiegerin Janja Garnbret (SLO) im Gesamtklassement noch ab.

Pilz gelang ihr insgesamt dritter Weltcuperfolg. “Der Sieg überrascht mich doch etwas, nach dem Semifinale habe ich nicht gedacht, dass ich auf das Podest klettern kann. Die Saison dauert schon lang, die Müdigkeit steckt in den Knochen, aber ich wollte einfach noch einmal alles herausholen”, sagte die Wahltirolerin. Auch ihr neuerlicher Gewinn der Vorstieg-Gesamtwertung vor Topstar Garnbret kam überraschend. “Mit so einem Saisonende hätte ich niemals gerechnet, besser hätte die Saison nicht laufen können. Der Sieg in der Weltcupwertung freut mich irrsinnig”, meinte die 27-Jährige.

Mattea Pötzi schied im Halbfinale als 16. aus, im Gesamtklassement wurde die Kärntnerin Siebente.