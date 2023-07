Piotr Lisek gewinnt Stabhochsprungmeeting in Schlanders

Schlanders – Bei schwierigen Verhältnissen fand am Freitagabend das 20. Stabhochsprung-Meeting auf dem Kulturhausplatz in Schlanders statt. Kurz vor 23:30 Uhr stand dann der Pole Piotr Lisek als Sieger fest. Der 30-Jährige gewann mit 5,73 m.

Bei recht frischen Temperaturen sowie leichtem Regen zu Beginn, verfolgten auch heuer wieder zahlreiche Zuschauer (über 1.000) den Wettkampf, den sich Piotr Lisek mit 5,73 m vor dem Türken Sasma Ersu (5,43 m) und dem „Azzurro“ Federico Biancoli (5,23 m) holte. Nicolò Fusaro wurde mit ebenfalls 5,23 m Vierter. Der Bozner Stabhochspringer, der dann drei Mal an 5.33 m scheiterte, war der einzige Südtiroler Teilnehmer in Schlanders. „Ich bin sehr zufrieden und habe meine Bestmarke um nur drei Zentimeter verpasst. Danke an alle Fans für die tolle Unterstützung. Es ist wunderbar, hier springen zu dürfen“, so der 23-jährige vom Athletic Club 96 Bozen.

Lisek ist im Vinschgau kein Unbekannter. Der mittlerweile 30-jährige Pole stand schon 2018 ganz oben auf dem Siegertreppchen in Schlanders, damals gewann er mit 5.81 m. Heute genügten Lisek, der das Vinschger Meeting dominierte, 5.73 m zum Sieg. Lisek verpasste seine persönliche Bestmarke zwar recht deutlich (6.02 m, aufgestellt 2019 in Monaco), trotzdem blickt der Hallen-Europameister von 2017 jetzt zuversichtlich auf die bevorstehende Leichtathletik-WM Mitte August in Budapest.

Vor dem Männerbewerb fand heuer erstmals auch ein Damen-Wettkampf statt. Mit dabei war auch Nathalie Kofler, die Zweite wurde. Die 22-jährige aus Lana überquerte 4.00 m, blieb dann jedoch drei Mal an 4.10 m hängen. „Die Stimmung hier ist immer fantastisch, ich hoffe, im kommenden Jahr auch wieder in Schlanders starten zu können“. Den Sieg sicherte sich die „Azzurra“ Giada Pozzato mit neuer persönlicher Bestmarke 4,25 m.

Endergebnisse 20. Stabhochsprung-Meeting Schlanders:

1. Piotr Lisek (POL) 5,73 m

2. Sasma Ersu (TUR) 5,43 m

3. Federico Biancoli (ITA) 5,23 m

4. Nicolò Fusaro (ITA/Bozen) 5,23 m

5. Illya Kravchenko (UKR) 5,23 m

6. Matteo Madrassi (ITA) 5,13 m

7. Finn Torbohm (GER) 5,13 m

8. Mattia Beda (ITA) 5,03 m

9. Adrian Kübler (SUI) 5,03 m

Alle bisherigen Sieger des Stabhochsprung-Meetings in Schlanders:

2001: Marvin Osei Tutu (GER) – 5,30 m

2002: Alexej Khanafin (RUS) – 5,65 m

2003: Björn Otto (GER) – 5,50 m

2004: Richard Spiegelburg (GER) – 5,70 m

2005: Daniel Ryland (USA) – 5,71 m

2006: Fabian Schulze (GER) – 5,62 m

2007: Richard Spiegelburg (GER) – 5,72 m

2008: Alexander Straub (GER) – 5,63 m

2009: Giorgio Piantella (ITA) – 5,53 m

2010: Michal Balner (CZE) – 5,63 m

2011: Konstadínos Filippídis (GRE) – 5,63 m

2012: Konstadínos Filippídis (GRE) – 5,73 m

2013: Konstadínos Filippídis (GRE) – 5,64 m

2015: Shawn Barber (CAN) – 5,84 m

2016: Thiago Braz da Silva (BRA) – 5,91 m (Platzrekord)

2017: Michal Balner (CZE) – 5,55 m

2018: Piotr Lisek (POL) – 5,81m

2019: Cole Walsh (USA) – 5,51 m

2020: abgesagt

2021: abgesagt

2022: Riccardo Klotz (AUT) – 5,61 m

2023: Piotr Lisek (POL) – 5,73 m