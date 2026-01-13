Aktuelle Seite: Home > Sport > Pittsburgh in NFL-Play-off out – Rodgers-Karriere vor Ende
Pittsburgh in NFL-Play-off out – Rodgers-Karriere vor Ende

Dienstag, 13. Januar 2026 | 08:50 Uhr
Von: APA/dpa

Die Pittsburgh Steelers sind am Dienstag in der Wildcard-Runde der National Football League gescheitert. Das Heimspiel gegen die Houston Texans ging mit 6:30 deutlich verloren. Für Quarterback-Star Aaron Rodgers könnte es zugleich die letzte NFL-Partie seiner Karriere gewesen sein. “Ich werde keine emotionalen Entscheidungen treffen”, sagte der 42-Jährige, der 21 Saisonen in der besten Football-Liga der Welt in den Beinen und vor 15 Jahren die Super Bowl gewonnen hat.

Die Ausbeute von lediglich sechs Punkten war niedriger als je zuvor in einem der 22 Play-off-Spiele in Rodgers Karriere. Er hat die längste Zeit für die Green Bay Packers gespielt und war nach einer kurzen Phase bei den New York Jets in dieser Saison für die Steelers aufgelaufen. Das Team aus Pittsburgh hat nun neun Jahre in Serie kein Play-off-Spiel mehr gewonnen. Ob Mike Tomlin, der mit einer Amtszeit von 19 Jahren der am längsten amtierende Chefcoach der NFL ist, in der kommenden Saison noch für Pittsburgh verantwortlich sein wird, scheint offen.

Die Texans dagegen bejubelten trotz vieler Ballverluste und Unsicherheiten ihres Quarterbacks CJ Stroud erstmals in ihrer Geschichte auswärts einen Sieg in den Play-offs und bekommen es nun am Sonntag in der Divisional-Round mit den New England Patriots zu tun.

