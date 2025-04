Play-off-Auftaktsiege für Winnipeg und Colorado

Von: APA/Reuters

Zum Auftakt des Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben die Winnipeg Jets und die Colorado Avalanche als erste Teams angeschrieben. Winnipeg lag am Samstag zu Hause gegen die St. Louis Blues 0:1 und 2:3 zurück, drehte das Match aber zum 5:3-Sieg. Colorado verpasste den Dallas Stars eine 1:5-Heim-Schlappe, Nathan MacKinnon war mit zwei Treffern beteiligt. Damit führen Winnipeg und Colorado in der ersten Western-Conference-Runde (“best of seven”) mit 1:0.

In der Nacht auf Ostermontag (04.00 Uhr MESZ) startet auch die Play-off-Reise für Marco Rossi und seine Minnesota Wild. Sein Team ist zunächst bei den Vegas Golden Knights Gast und gilt in der Serie gegen den Stanley-Cup-Sieger 2023 als Außenseiter.

NHL-Ergebnisse vom Samstag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”) – Western Conference: Winnipeg Jets – St. Louis Blues 5:3. Stand: 1:0; Dallas Stars – Colorado Avalanche 1:5. Stand: 0:1