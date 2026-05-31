Podestplatz für Sara Furlan

Von: ka

Meran/Valstagna – Mit einem Podestplatz von Sara Furlan und weiteren guten Leistungen haben die Kanuten des SC Meran Alperia/Raika die letzten Qualifikationsrennen für die Junioren-Weltmeisterschaften in Krakau (Polen) und die Europameisterschaften in Épinal (Frankreich) abgeschlossen. In Valstagna standen ein nationales Rennen sowie die U18-Italienmeisterschaft auf dem Programm.

Besonders erfreulich verlief das Wochenende für Sara Furlan. Die Meranerin belegte bei der U18-Italienmeisterschaft im Kajak-Einer den dritten Platz und erreichte zudem Rang zwei im nationalen Rennen der Juniorinnen. Damit bestätigte sie ihre positive Entwicklung in dieser Saison. Für die direkte Qualifikation für WM und EM reichten die Ergebnisse jedoch nicht ganz aus. Die geforderte Prozentregel wurde knapp verfehlt. Die Chancen auf eine Teilnahme an den internationalen Großereignissen sind dennoch nicht endgültig vom Tisch, da die Nationaltrainer noch über einen möglichen Teamplatz entscheiden werden. „Ich bin mit meinen Platzierungen zufrieden, allerdings hat meine Leistung leider nicht für die Ausscheidung gereicht“, erklärte Furlan nach den Rennen.

Auch Lars Aaron Senoner war in Valstagna nochmals in zwei Bootsklassen im Einsatz. Der 17-Jährige hatte sich bereits vor drei Wochen in Tacen im Kajak-Einer für die Junioren-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft qualifiziert und konzentrierte sich in Valstagna vor allem auf die verbleibende Chance im Canadier-Einer. Die geforderten Kriterien konnte er diesmal jedoch nicht erfüllen. „Ich habe mich auf dieses Wochenende gefreut, aber irgendwie fand ich dann nicht in meinen Rennmodus und konnte nicht fehlerfrei fahren. Für die WM hoffe ich, wieder den Flow zu finden“, sagte Senoner.

Der dritte und letzte Startplatz im Canadier-Einer blieb letztlich unbesetzt, weshalb auch hier eine Nachnominierung durch die Nationaltrainer möglich ist. Bei der U18-Italienmeisterschaft belegte Senoner im Kajak-Einer Rang vier. Im nationalen Rennen wurde er Dritter im Kajak-Einer und Vierter im Canadier-Einer.