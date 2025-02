Pöltl bei Toronto-Niederlage vorzeitig out

Von: apa

Jakob Pöltls Arbeitstag in der National Basketball Association (NBA) hat am Dienstag (Ortszeit) vorzeitig geendet. Der Wiener schied beim 115:121 der Toronto Raptors gegen die New York Knicks zur Halbzeit wegen einer Hüftprellung aus. Er hatte bis dahin fünf Punkte, je zwei Rebounds und Assists sowie einen Steal in 14:49 Einsatzminuten gesammelt. Vor dem Ende der Wechselfrist am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) bekundeten unterdessen die Los Angeles Lakers ihr Interesse an Pöltl.

Gegen New York waren die Kanadier im dritten Viertel bereits 58:81 zurückgelegen. Eine Aufholjagd brachte sie bei 3:17 Minuten Restspielzeit noch auf 111:112 heran, die Wende gelang jedoch nicht mehr. Somit setzte es auch im vierten Aufeinandertreffen im Spieljahr mit dem Play-off-Anwärter aus Manhattan eine Niederlage, die gleichzeitig die 34. in der 50. Saisonpartie war. Jalen Brunson erzielte 28 Punkte für die Gäste, deren überragender Akteur einmal mehr Karl-Anthony Towns mit 27 Zählern und 20 Rebounds war.

Raptors wollen Erstrunden-Pick für Pöltl

Toronto wurde von Scottie Barnes (23) angeführt. Bereits am Mittwoch empfangen die Kanadier mit den Memphis Grizzlies den Drittplatzierten der Western Conference. Das Mitwirken des 29-jährigen Wieners scheint fraglich. Sollten die Raptors einem Transfer des Centers zum Club von Superstar LeBron James zustimmen, wollen sie Medienberichten zufolge im Gegenzug jedenfalls einen Erstrunden-Pick beim NBA-Draft. Pöltl hält in dieser Saison bei durchschnittlich 14,2 Punkten und 10,1 Rebounds pro Partie.

Die Boston Celtics gewannen das Spitzenspiel des Tages bei den Cleveland Cavaliers 112:105. Der Titelverteidiger war im Duell des Zweiten mit dem Ersten der Eastern Conference zwischenzeitlich um 20 Zähler vorangelegen. Die All-Stars Jayson Tatum (22) bzw. Donovan Mitchell (31) waren die besten Werfer.

Doncic und Davis noch am Spielfeldrand

Noch ohne ihren an der Wade verletzten Neuzugang Luka Doncic entschieden die Lakers das Derby bei den LA Clippers klar mit 122:97 für sich. LeBron James schrammte mit 26 Punkten, acht Rebounds und neun Assists knapp an einem Triple-Double vorbei. Sein Sohn Bronny verwandelte bei seinem 16. Einsatz in der stärksten Basketballliga der Welt erstmals einen Dreipunkter. Wie Doncic vom Spielfeldrand verfolgte auch Anthony Davis, der an einer Bauchmuskelzerrung laboriert, das 116:118 seines neuen Clubs Dallas Mavericks bei den Philadelphia 76ers. 34 Punkte von Kyrie Irving waren nicht genug. Aufseiten der Gastgeber trumpfte Joel Embiid bei seinem ersten Einsatz nach einem Monat Pause wegen einer Knieverletzung auf. Der Center schrieb mit 29 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists dreifach zweistellig an.