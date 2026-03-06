Pöltls Toronto verliert, nächster Rekord für Lebron James

Von: apa

Mit einem 107:115 bei den Minnesota Timberwolves hat es für die Toronto Raptors von Jakob Pöltl am Donnerstag die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Partien in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Indes markierte Superstar LeBron James den nächsten Rekord. Bei der 113:120-Niederlage seiner Los Angeles Lakers bei den Denver Nuggets knackte der 41-Jährige die bisherige Top-Marke von Kareem Abdul-Jabbar für die meisten getroffenen Körbe aus dem Spiel heraus.

James kommt nun auf 15.842 verwandelte Versuche, der inzwischen 78-jährige Abdul-Jabbar schaffte während seiner Karriere 15.837. Er hält zudem weitere Bestmarken, etwa für die meisten Punkte, Play-off-Spiele oder Spielminuten. Erst vor wenigen Wochen wurde er zum ältesten NBA-Spieler, der ein Triple-Double schaffte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte. Ende März könnte der nächste Meilenstein auf James warten. In seinen 23 Spielzeiten kommt er bisher auf 1.606 Hauptrunden-Partien, nur Ex-Profi Robert Parish (1.611) liegt noch knapp vor ihm.

Neun Punkte von Pöltl

In Minneapolis verbuchte Pöltl 9 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals sowie einen Block in 29:04 Einsatzminuten. Für die Vorentscheidung in dem Duell sorgte ein 11:0-Lauf der Gastgeber auf 86:70 gegen Ende des dritten Viertels. Die Timberwolves hätten in dieser Phase den Rebound kontrolliert und seien von außen heiß gelaufen, sagte der heimische NBA-Pionier. Am Sonntag empfängt Toronto die Dallas Mavericks. Die Texaner unterlagen bei Orlando Magic knapp 114:115. Die Sieger (33:28) rückten den in der Eastern Conference nach wie vor fünftplatzierten Kanadiern (35:27) damit ebenso näher wie Miami Heat (34:29) durch ein 126:110 gegen die Brooklyn Nets.

Im Topspiel des Tages setzten sich die San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons mit 121:106 durch. Victor Wembanyama glänzte mit 38 Punkten, 16 Rebounds und fünf Blocks.