Pogba nach abgesessener Dopingsperre zu AS Monaco

Von: apa

Trainer Adi Hütter erhält bei AS Monaco einen prominenten neuen Schützling. Ex-Weltmeister Paul Pogba hat sich dem Dritten der vergangenen Saison in der französischen Ligue 1 angeschlossen. Der 32-Jährige, der zuletzt eine 18-monatige Dopingsperre abgesessen hat, erhielt bei den Monegassen einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027. Das gab der Fußball-Club aus dem Fürstentum nach einem Medizincheck am Samstag bekannt.

Pogba war im Sommer 2023 positiv auf Testosteron getestet und als damaliger Spieler von Juventus Turin vom italienischen Sportgericht für vier Jahre gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne reduzierte die Sperre nach einem erfolgreichen Einspruch des Profis im Oktober 2024 auf eineinhalb Jahre – mit der Begründung, dass die Einnahme des Steroidhormons DHEA nicht vorsätzlich, sondern irrtümlich über ein von einem Arzt in Florida verschriebenes Nahrungsergänzungsmittel erfolgt sei. Juventus löste den Vertrag mit dem Weltmeister von 2018 dennoch auf.

Monaco wird Pogbas erste Station in der Liga seines Heimatlandes. Der 1,91-Meter-Mann war aus dem Nachwuchs von Manchester United 2012 zu Juventus gewechselt und vier erfolgreiche Jahre später für die damalige Rekordablöse von 105,5 Millionen Euro zu United zurückgekehrt. Sein bisher letztes Länderspiel hat Pogba 2022 bestritten. Im selben Jahr heuerte er erneut bei Juventus an, wurde dort aber vor seinem Dopingvergehen von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen.