Polcanova bei Grand Smash in 2. Runde ausgeschieden

Polcanova-Niederlage in Peking

Von: apa

Tischtennis-Ass Sofia Polcanova ist beim Grand-Smash-Turnier in Peking in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Olympiafünfte musste sich am Dienstag der Chinesin Wang Xiaotong mit 1:3 (-4,-12,8,-4) geschlagen geben. Im Männer-Doppel besiegten Daniel Habesohn und Robert Gardos ihre Auftakthürde El-Beiali/Abdel-Aziz (Ägypten) mit 3:0 und schafften damit den Sprung ins Achtelfinale. Im Mixed-Achtelfinale unterlagen Polcanova/Gardos dem chinesischen Duo Shi/Yuan mit 2:3.

Damit ist für Polcanova das mit zwei Mio. Dollar dotierte Event vorbei. Bei der Heim-EM in Linz (15. bis 20. Oktober) tritt die 30-Jährige als Titelverteidigerin an.