Polcanova bei Linz-EM auch im Frauen-Doppel mit Medaille

Von: apa

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz ihre zweite Medaille sicher. Nach dem am Freitagabend mit Landsmann Robert Gardos fixierten Gewinn von Mixed-Silber zog die 30-Jährige am Samstagvormittag im Doppel-Viertelfinale mit der Rumänin Bernadette Szöcs durch ein 3:0 (7,13,9) gegen die spanisch-rumänische Paarung Maria Xiao/Adina Diaconu in das ebenso noch am Samstag gespielte Semifinale des Frauen-Doppels ein.

Der dritte Platz wird nicht ausgespielt, Bronze ist den Titelverteidigerinnen daher sicher. Polcanova gelang im Viertelfinale eine gewisse Revanche an Xiao, hatte sich diese doch mit ihrem Landsmann Alvaro Robles im Mixed-Finale durchgesetzt. Um das Doppel-Finale geht es für Szöcs/Polcanova gegen die Serbinnen Izabela Lupulesku/Sabina Surjan. Polcanova hält nach diesem erfolgreichen Auftakt in das Wochenende bei diesen Titelkämpfen bei neun Siegen und nur einer Niederlage. Ihr elftes Hauptfeldmatch bestreitet sie zu Mittag im Einzel-Achtelfinale gegen Christina Källberg (SWE).

Noch am Vormittag ist auch der Österreicher Jarek Kolodziejczyk im Verbund mit dem Moldauer Wladimir Ursu gegen die Slowenen Peter Hribar/Deni Kozul im Doppel-Viertelfinale gefordert.