Posch vor möglichem Hoffenheim-Deal nicht im Bologna-Kader

Posch will Bologna offenbar verlassen

Von: apa

Stefan Posch ist vom FC Bologna am Dienstag nicht ins Aufgebot für das Champions-League-Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon berufen worden. Österreichs Fußball-Nationalspieler steht laut Medienberichten aus Italien und Deutschland vor einer Rückkehr zur von Christian Ilzer betreuten TSG Hoffenheim. Von einer Leihe mit Kaufoption berichtete Sky Sport Italia.

Bei Bologna hatte Posch im Herbst seinen Stammplatz rechts in der Viererkette verloren, in 14 Einsätzen in der Serie A brachte er es auf etwas über 700 Spielminuten. Für Hoffenheim spielte der 27-Jährige nach seinem Wechsel von der Admira nach Deutschland bereits von 2015 bis 2022.