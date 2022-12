Positive Schneekontrolle für die Skiweltcup-Rennen auf der Gran Risa Piste

Stern – Der internationale Skiverband FIS hat heute grünes Licht für die zwei Skiweltcuprennen auf der Gran Risa Piste im Gadertal erteilt. Wie gewöhnlich führt die FIS eine Kontrolle der Piste einige Tage vor den Rennen durch. Anhand der jetzigen Pistenverhältnisse und der Wettervorhersagen der nächsten Tage sind beide Rennen auf dem Gran Risa Hang seitens der FIS offiziell bestätigt worden.

Die Schneefälle der letzten Wochen sowie die niedrigen Temperaturen haben eine optimale Präparierung der Piste ermöglicht und das Tal präsentiert sich in einer wunderbaren Winterlandschaft.

Der Weltcup-Kalender sieht in diesem Jahr zwei Riesenslaloms in Hochabtei vor: Am 18. und 19. Dezember werden die besten Athleten der Welt auf einer der technisch anspruchsvollsten Pisten des gesamten Skiweltcup gegeneinander antreten. Außerdem können die Fans des Skisports nach zwei Jahren wieder die Skiathleten live unterstützen und zwar auf den Tribünen im Parterre oder in den drei Hospitality-Bereichen (Leitner VIP Lounge, Red Bull Energy Lounge und Gran Risa Chalet).