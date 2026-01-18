Aktuelle Seite: Home > Sport > Potapova bei Grand-Slam-Debüt für Österreich in Runde zwei
Anastasia Potapova steht in Melbourne in Runde zwei

Potapova bei Grand-Slam-Debüt für Österreich in Runde zwei

Sonntag, 18. Januar 2026 | 12:22 Uhr
Anastasia Potapova steht in Melbourne in Runde zwei
Anastasia Potapova hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Österreich die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die gebürtige Russin bezwang die Niederländerin Suzan Lamens nach Satzrückstand 3:6,7:5,6:2 und ist damit die erste Tennis-Spielerin unter österreichischer Flagge seit den French Open 2023, die es bei einem Grand-Slam-Turnier in Runde zwei geschafft hat. Damals war dies Julia Grabher gelungen. Nun winkt ein Duell mit der ehemaligen US-Open-Siegerin Emma Raducanu.

Nach raschem 0:3-Rückstand gelang Potapova das Break zum 1:3, anschließend brachte sie ihr Service durch, verlor den ersten Satz aber. Im zweiten Durchgang legte die 24-Jährige ein Break vor, gab aber gleich darauf den Aufschlag wieder ab. Fast aussichtslos in Rückstand gelegen, nahm die Weltranglisten-54. ihrer 41 Plätze schlechter platzierten Kontrahentin das Service zum 2:5 ab und legte eine Aufholjagd zum 5:5 und Satzerfolg hin.

Den Schwung nahm Potapova nahtlos in den Entscheidungssatz mit. Nach zwei Breaks zum 2:1 und 4:1 verwertete die Neo-Österreicherin nach 2:12 Stunden ihren dritten Matchball. Übersteht sie auch die zweite Runde, winkt Potapova ein Duell mit der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka.

