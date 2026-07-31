Potapova in Washington gegen Schnaider chancenlos

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Österreichs aktuelle Nummer eins bei den Tennis-Frauen, Anastasia Potapova, ist am Donnerstag (Ortszeit) im Achtelfinale von Washington ausgeschieden. Nach dem glatten Zweisatzsieg über Altstar Venus Williams zum Auftakt musste sich die 25-jährige Weltranglisten-27. der als Nummer 4 gesetzten Russin Diana Schnaider bei dem WTA-500-Turnier nach nur 55 Minuten glatt 1:6,2:6 beugen. Nächste Station für Potapova ist nun das am Sonntag beginnende WTA-1000-Turnier in Toronto.

Breaks zum 0:2 und 1:5 sorgten im ersten Satz schnell für klare Verhältnisse. Auch im zweiten Durchgang geriet Potapova nach zwei Serviceverlusten 0:3 in Rückstand. Sie musste viermal ihren Aufschlag abgeben, schaffte mit zwei Rebreaks ihre einzigen Gamegewinne in Satz zwei. Im WTA-Ranking wird sich Potapova dennoch um zumindest einen Platz verbessern, sie war im Vorjahr in Washington gleich in Runde eins gescheitert.