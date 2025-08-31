Aktuelle Seite: Home > Sport > Premierentreffer von Arnautovic für Roter Stern Belgrad
Florucz (l.) bejubelte sein Führungstor gegen Anderlecht

Premierentreffer von Arnautovic für Roter Stern Belgrad

Sonntag, 31. August 2025 | 23:04 Uhr
Florucz (l.) bejubelte sein Führungstor gegen Anderlecht
APA/APA/Belga/JILL DELSAUX
Von: apa

Marko Arnautovic hat am Sonntag sein erstes Tor für Roter Stern Belgrad erzielt. Der ÖFB-Rekordteamspieler traf beim 5:1-Sieg des serbischen Meisters im Ligaspiel bei Novi Pazar mit einem satten Schuss zum zwischenzeitlichen 2:0 (18.). Arnautovic bereitete in seinem ersten Ligaeinsatz für Roter Stern zudem den Führungstreffer vor. Der 36-Jährige war bis zur 63. Minute im Einsatz. Mit einem weiteren Torerfolg in Belgien rückt am Montag auch Raul Florucz beim Nationalteam ein.

Florucz erzielte am Sonntag beim 2:0-Heimsieg von Meister Union Saint-Gilloise gegen Rekordchampion RSC Anderlecht sein viertes Tor im sechsten Ligaspiel für seinen neuen Arbeitgeber. Der 24-jährige Oberösterreicher brachte den Champions-League-Starter in der vierten Minute per Elfmeter in Führung. Saint-Gilloise ist mit 14 Punkten ungeschlagener Tabellenführer.

Weniger gut sieht es für Bröndby in Dänemark aus. Der Club aus Kopenhagen kassierte mit Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startformation durch ein 1:3 im Schlager gegen Midtjylland die zweite Liganiederlage in Folge und liegt nur noch auf Rang vier. ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz kassierte in der Nachspielzeit zwei Gegentore, Stürmer Gregoritsch wurde in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

