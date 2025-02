Prestigeduell im Drusus-Stadion

Von: mk

Bozen – An diesem Wochenende dürfen sich die Fans des FC Südtirol auf ein besonders prestigeträchtiges Heimspiel freuen. Im Rahmen des 26. Spieltags der Serie B empfangen die Weißroten am Samstag, den 15. Februar im heimischen Drusus-Stadion den Traditionsverein Sampdoria. Die mit Spannung erwartete Begegnung in der Bozner Fußballarena ist auf 15.00 Uhr terminiert.

Nach den beiden überzeugenden Siegen gegen Frosinone und Reggiana musste der FC Südtirol am vergangenen Wochenende beim Aufstiegsaspiranten Cremonese eine 3:1-Niederlage hinnehmen. Die Weißroten boten den Hausherren lange Zeit Paroli und konnten den frühen Rückstand ausgleichen, mussten sich jedoch in der Schlussphase geschlagen geben. In der Tabelle stehen Casiraghi und Co derzeit bei 25 Punkten und weisen damit einen Rückstand von drei Zählern auf die Plätze auf, die am Saisonende den direkten Klassenerhalt bedeuten würden.

Positive Nachrichten gibt es in puncto Personalsituation: Sowohl Luca Belardinelli als auch Andrea Masiello, ohne dessen Erfahrung der FCS in den vergangenen zweieinhalb Monaten auskommen musste, haben ihre Verletzungen auskuriert und kehren ins Aufgebot zurück. Für Kapitän Fabian Tait kommt die Partie gegen Sampdoria noch zu früh, doch könnte er bereits in den kommenden Spielen wieder zur Verfügung stehen.

Der Gegner

Die „Blucerchiati“ sind mit großen Aufstiegsambitionen in die laufende Meisterschaft gestartet, hatten jedoch bislang Schwierigkeiten, dieser Rolle gerecht zu werden. So steht mit Leonardo Semplici bereits der dritte Trainer an der Seitenlinie, nachdem zuvor Andrea Pirlo und Andrea Sottil das Ruder führten. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien scheint Sampdoria jedoch zunehmend in Fahrt zu kommen und könnte bis zum Saisonende noch zahlreiche Tabellenplätze gutmachen. Derzeit rangiert der Traditionsverein mit drei Zählern Vorsprung auf den FC Südtirol auf Platz 14 der Tabelle.

Taktisch bevorzugt Semplici ein variables 3-5-2- bzw. 3-4-2-1-System. Die treffsichersten Spieler im Kader sind die beiden namhaften Sommerverpflichtungen Massimo Coda (6 Tore) und Gennaro Tutino (5 Tore). Darüber hinaus hat sich Sampdoria in der Winterpause gezielt verstärkt und mit den Offensivkräften M’Baye Niang, Rémi Oudin und Giuseppe Sibilli sowie Torhüter Alessio Cragno zusätzliche Qualität ins Team geholt.

„Die Mannschaft befindet sich in guter physischer Verfassung und hat mit großer Reife auf die Niederlage in Cremona reagiert, ohne dabei Zuversicht und Selbstvertrauen einzubüßen. Wir sind bereit, uns einer starken und traditionsreichen Mannschaft wie Sampdoria zu stellen – mit der festen Überzeugung, ein positives Ergebnis einfahren zu können“, sagt Trainer Fabrizio Castori.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Sampdoria wird von Herrn Marco Monaldi aus der Sektion Macerata geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Christian Rossi (La Spezia) und Ivan Catallo (Frosinone) sowie der 4. Offizielle Francesco Zago (Conegliano). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Valerio Marini (VAR, Rom-1) und Davide Di Marco (AVAR, Ciampino).