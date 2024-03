Primavera 2 unterliegt Albinoleffe knapp

Bozen – Auswärtsspiel für die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol im Rahmen des 23. Spieltags der besagten Meisterschaft, des achten der Rückrunde von Kreis A: Die Jungs unter der Leitung von Mister Manuel Iori gastieren im „Centro Sportivo Giacinto Facchetti“ von Cologno al Serio beim Tabellenvierten Albinoleffe und müssen sich knapp mit 1:2 (1:0) beugen.

Dabei liegen die Weißroten zur Halbzeitpause mit 1:0 in Führung, Padovani trifft Augenblicke vor dem Pausentee per Abstauber (45.). Nach dem Seitenwechsel gleichen die Orobici zunächst in Person von Bettoni dank eines nicht ganz unhaltbaren zentralen Schusses aus (65.), ehe in der Schlussphase Marchesini die Partie zugunsten der Gastgeber dreht und den 1:2-Endstand markiert (85.).

ALBINOLEFFE – FC SÜDTIROL 2:1 (0:1)

ALBINOLEFFE: Taramelli, Grassia, Castellani (59. Ghilardi), Franchini, Zambelli, Ricordi, Freri (33. Bettoni), Malanchini, Marchesini, Pala (59. Lekaj), Vinzioli (80. Borghi)

Auf der Ersatzbank: Bersanetti, Scola, Rosa, Manenti, Stingaciu, Ronzoni, Pedrini, Paganessi

Trainer: Massimiliano Maffioletti

FC SÜDTIROL: Dregan, Cangert, Testa, West (72. Gander), Cacciatore (84. Bahaj), Canonici (84. Messner), Loncini, Brik (84. Balde), Padovani (59. Gabos), Pellegrino, Hofer

Auf der Ersatzbank: Tschoell, Sula, Acatullo, Tahiri, Buonavia, Margoni, Uez

Trainer: Manuel Iori

SCHIEDSRICHTER: Filippo Colaninno (Nola) | Glauco Zanellati (Seregno) & Cosimo Schirinzi (Casarano)

TORE: 0:1 Padovani (45.), 1:1 Bettoni (65.), 2:1 Marchesini (80.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (A) Franchini (41.), Stingaciu (von der Bank, 51.), Zambelli (85.), Marchesini (86.) / (FCS) Testa (36.), Cangert (40.), Loncini (53.), Gabos (61.)