Primavera 2: Weißrote feiern 3:2-Sieg in Brescia

Brescia – Im Rahmen des letzten Spieltags drehen die Jungs von Mister Iori einen 0:2-Rückstand gegen die Bresciani dank der Tore von Padovani, Messner & Rottensteiner – am Ende steht Rang 9.

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol beendet ihre erste Primavera 2-Meisterschaft mit einem tollen Sieg auswärts gegen Brescia – durch die drei Punkte sichern sich die Jungs unter der Leitung von Mister Manuel Iori den angestrebten Klassenerhalt, am Ende steht mit 39 Zählern gar – zusammen mit Padua – Rang 9. Die Weißroten beenden die Liga einen Punkt hinter der Spal, deren vier hinter dem Duo Vicenza und Como sowie deren zehn hinter Albinoleffe, dem letzten Play-Off-Teilnehmer. Udinese (51), Venezia (54), Parma (56) und Meister Cremonese (75) komplettieren die Tabelle nach oben hin, während der FCS Reggiana, Brescia, Renate, Feralpisalò, Cittadella und Alessandria hinter sich lassen konnte.

In Brescia drehen die Weißroten im Rahmen des 30. und letzten Spieltags einen 0:2-Rückstand: die Rondinelle legen durch die Tore von Maucci (22.) und Grossi (36.) vor, ehe Padovani noch vor dem Seitenwechsel verkürzen kann (40.). In der Schlussphase komplettieren die Gäste dann – nach einem Kopfball-Lattentreffer von Testa – das Comeback, zunächst besorgt Messner das 2:2 (85.), ehe Rottensteiner in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Endstand markiert (90 + 2.). Somit hält die Bilanz des FCS bei elf Siegen, sechs Remis und 13 Niederlagen (bei einer Tordifferenz von 43:53).

BRESCIA – FC SÜDTIROL 2:3 (2:1)

BRESCIA: Cortese, Savalli, Gussago, Contessi, Mafezzoni, Bedussi, Maisterra (86. Leandri), Maucci, Grossi, Caliendo (64. Raia), Faglia (64. Posniak)

Auf der Ersatzbank: Fusi, Omofonmwan, Faggiano, Gauli, Maffeis, Saccone, Ragazzoni

Trainer: Luca Belingheri

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (46. Bahaj), Testa, Cangert, Rottensteiner, Uez (84. Sula), Loncini, Brik, Messner, Padovani (70. Ceschini), Tahiri (75. Gabos)

Auf der Ersatzbank: Tscholl, Gander, West, Buonavia, Kofler, Halili, Borgognoni

Trainer: Manuel Iori

SCHIEDSRICHTER: Filippo Colaninno (Nola) | V. Martinelli (Seregno) & S. Mino (La Spezia)

TORE: 1:0 Maucci (22.), 2:0 Grossi (36.), 2:1 Padovani (40.), 2:2 Messner (85.), 2:3 Rottensteiner (90 + 2.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Balde, Uez, Cangert (alle FCS)