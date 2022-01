Primavera-3 spielt gegen Modena Remis

Bozen – Der Gang in der nationalen “Primavera-3 – Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft (Kreis A) geht nach der Winter- und Weihnachtspause für den FC Südtirol mit einer Punkteteilung weiter: im Rahmen des zwölften Spieltags, dem dritten der Rückrunde, spielen die Weißroten unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic im heimischen FCS Center gegen Modena 1:1-Unentschieden.

In Halbzeit eins vergeben die Gäste in der 23. Minute in Person von Kapitän Mordini einen Elfmeter, welcher seinen Versuch vom Punkt über das FCS-Tor legt. Knapp drei Minuten später macht Mordini selbst seinen Fehlschuss wieder gut und bringt Modena per direkten Freistoß von der linken Strafraumgrenze in Führung (26.).

Ab Spielminute 43 sind die Hausherren nur noch zu zehnt, Keeper Theiner hält einen Gegenspieler, der alleine auf ihn zukommt, regelwidrig auf und sieht für dieses Foul außerhalb des Strafraums direkt rot. Mister Ljubisic nimmt daraufhin Pecoraro runter und bringt Torhüter Dregan in die Partie. Nach Wiederanpfiff gleichen die Weißroten kurz vor Schluss durch Zandonatti aus (84.).

F.C. SÜDTIROL – MODENA 1:1 (0:1)

F.C. SÜDTIROL: Theiner, Muka, Sinn, Xhafa (46. Cominelli), Manfredi (65. Rottensteiner), Heinz, Lechl, Pecoraro (43. Dregan), Zandonatti, Mayr, Nicotera-Langebner (65. Messner)

Auf der Ersatzbank: D’Antimo, Balde, Buccella, Uez, Salaris

Trainer: Zoran Ljubisic

MODENA: Leonardi, Di Donato, Boccalupo, Della Casa, Mammi, Levoni, Carrera (65. Musardo), Mondaini, Furiato (65. De Siati), Mordini, Rinieri (65. Irione)

Auf der Ersatzbank: Aimi, Cipolli, Signorelli, Cotrufo, Falavigna, Stella, Shanableh, Araldi

Trainer: Franco Farneti

SCHIEDSRICHTER: Fabio Pintarelli (Bozen) | Assistenten: M. Pellegrini & K. L. Orrigo

TORE: 0:1 Mordini (26.), 1:1 Zandonatti (84.)

ANMERKUNGEN:

rote Karte – Theiner (Notbremse | 43.)

gelbe Karten – Musardo, Mondini, Levoni, Mayr, Xhafa, Muka, Heinz