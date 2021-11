Primavera unterliegt Tabellenführer zuhause

Bozen – Während die nationalen U17- und U15-Ligen sowie die U16-Meisterschaft der Serie C ruhen, war die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol im Einsatz.

Im Rahmen des neunten Spieltags der nationalen “Primavera-3 – Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft empfing man den Tabellenführer Feralpisalò. Nach dem 0:1 bei Lecco starteten die Weißroten motiviert auf Wiedergutmachung in die Partie und führten zur Pause mit 1:0. Es traf Mayr in der 10. Minute. Nach Wiederanpfiff drehten Straolzini (49.), Verzelletti (72.) und erneut Straolzini (86.) jedoch die Partie, weshalb am Ende ein 1:3 stand.

Somit bleiben die Gardesani – Hand in Hand mit Albinoleffe, das in Modena mit 2:0 gewann – ungeschlagener Erster.

FC SÜDTIROL – FERALPISALO’ 1:3 (1:0)

FC SÜDTIROL: Marano, Obexer (54. Gruber), Sinn, Cominelli (71. Buccella), Heinz (71. Manfredi), Vasilico, Zandonatti, Lechl, Nicotera-Langebner, Mayr, Pecoraro (54. Anymah)

Auf der Ersatzbank: D’Antimo, Muka, Xhafa, Rabensteiner

Trainer: Zoran Ljubisic

FERALPISALO’: Venturelli, Verzelletti, S. Inverardi, Musatti, Boschetti (80. Rebussi), Lucini, Picchi (61. Bassini), Guarneri (46. Armati), Straolzini, Gualandris (46. G. Inverardi), Zani (61. Bettolini)

Auf der Ersatzbank: Bassi, Beltrami, Festa, Cogna, Vigalio

Trainer: Mauro Bertoni

SCHIEDSRICHTER: Peron (Bozen) | Blasiol & Orrigo (Bozen)

TORE: 0:1 Mayr (10.), 1:1 Straolzini (49.), 1:2 Verzelletti (72.), 1:3 Straolzini (86.)