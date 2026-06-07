Prominente Abwesende beim Sonntag-ÖFB-Training

Von: apa

Beim Sonntag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium von Santa Barbara haben fünf Spieler gefehlt. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer und Florian Grillitsch machten die Einheit nicht mit. Es handle sich aber nicht um schwere Verletzungen, sondern um Belastungssteuerung, hieß es vom ÖFB. Arnautovic, Sabitzer und Grillitsch sollten am Montag wieder dabei sein, Alaba und Wimmer spätestens am Dienstag.