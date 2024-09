Prominente Abwesende in CL-Kadern von Sturm und Salzburg

Sarkaria wird für Sturm nicht in der CL auflaufen

Von: apa

Fußball-Doublesieger Sturm Graz und Vizemeister Salzburg haben ihre Kaderlisten für die anstehende Champions-League-Saison bekanntgegeben und dabei auf prominente Namen verzichtet. Bei den Steirern von Trainer Christian Ilzer fehlt der abwanderungswillige Stürmer Manprit Sarkaria, bei den Salzburgern von Coach Pepijn Lijnders schafften es der ebenfalls wechselwillige Verteidiger Oumar Solet, PSG-Leihspieler Joane Gadou und der Langzeitverletzte Fernando nicht ins Aufgebot.

Die Kaderlisten mussten von den 36 teilnehmenden Clubs bis Dienstag bei der UEFA eingereicht werden und wurden am Mittwoch veröffentlicht. Sturm geht mit 24 Kaderspielern in die “Königsklasse”, die Salzburger nominierten 28 Akteure. Sarkaria und Solet haben theoretisch noch bis zum Bundesliga-Transferschluss am Donnerstag Zeit, einen neuen Club zu finden.