Prommeger gewinnt Parallel-RTL in Bansko vor Karl

Von: APA/dpa

Der 44-jährige Andreas Prommegger hat am Samstag beim Snowboard-Weltcup in Bansko (Bulgarien) den Parallel-Riesentorlauf in einem rein österreichischen Finale gegen Benjamin Karl gewonnen. Auf Platz drei landete Gabriel Messner aus Italien. Bei den Frauen kamen beim Sieg der Deutschen Ramona Hofmeister die Salzburgerin Claudia Riegler auf Platz sechs, Sabine Payer wurde Siebente. Am Sonntag steht je ein weiteres Rennen in der olympischen Disziplin auf dem Programm.

Prommegger übernahm nach dem 30. Weltcupsieg seiner Karriere die Führung in der Gesamtwertung. “Das war heute ein Sieg des Willens in einem harten Rennen auf einem sehr anspruchsvollen Hang”, meinte der Salzburger. “Die Duelle gegen Benji sind immer sehr eng. Da musst du immer alles geben und es muss alles aufgehen – heute waren die Hundertstel auf meiner Seite. Ich bin absolut happy über meinen ersten Saisonsieg in einem Einzelrennen.” Am Mittwoch hatte er in Bad Gastein mit Sabine Payer den Mixed-Bewerb gewonnen.

Nach einer kurzen Auszeit war Karl in Bansko in den Weltcup zurückgekehrt – und das eindrucksvoll. “Ich habe heute wieder eine richtige Freude am Rennfahren gehabt, nachdem ich einige Dinge für mich sortiert habe. Im großen Finale haben wir uns nichts geschenkt. Ich denke, das Duell gegen Andi war eine gute Werbung für unseren Sport.” Fabian Obmann wurde Elfter, Arvid Auner Zwölfter und Alexander Payer 16.