PSG wieder französischer Meister – Baidoo bei 0:2 verletzt

Von: apa

Paris St. Germain hat die Titelserie in der französischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Der Champions-League-Finalist setzte sich am Mittwoch im Nachtragsschlager der 29. Runde bei Verfolger RC Lens mit 2:0 durch und triumphierte damit zum fünften Mal in Folge in der Ligue 1. In der Clubgeschichte von PSG ist es der 14. Meistertitel. Lens steht nach einer starken Saison als Vizemeister fest, der Österreicher Samson Baidoo schied mit einer Oberschenkelverletzung aus.

PSG präsentierte sich im Topspiel als Meister der Effizienz. Lens-Verteidiger Malang Sarr spielte einen Fehlpass in die Füße von Ousmane Dembele, der Khvicha Kvaratskhelia bediente, und der Offensivspieler ließ sich die erste Chance des Leaders im Spiel in der 29. Minute nicht entgehen. Baidoo konnte als mittlerer Teil der Dreierkette nicht mehr eingreifen. Sonst waren die Heimischen einem Treffer deutlich näher, PSG-Goalie Matwei Safonow musste mehrmals Paraden zeigen. Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Abdallah Sima scheiterte zweimal (46., 54.) am Russen und hatte noch dazu bei einem Stangenschuss großes Pech (75.).

Baidoo wieder am Oberschenkel verletzt

Zudem fand auch der Ex-Rapidler Mamadou Sangare seinen Meister im PSG-Schlussmann (80.). Da war Baidoo schon längst in den Katakomben des Stadions. Der 22-jährige Innenverteidiger hatte sichtlich sehr verärgert und mit Schmerzen im Bereich des linken hinteren Oberschenkels in der 59. Minute den Platz verlassen müssen. Seine Verletzungsgeschichte in dieser Saison geht damit weiter. Wegen einer Oberschenkelblessur hatte der Ex-Salzburger schon zwischen Ende Jänner und Mitte April fast durchgehend pausieren müssen.

Das von Luis Enrique gecoachte PSG rettete den zweiten Sieg in Folge über die Zeit und sorgte durch Ibrahim Mbaye (93.) noch für das schmeichelhafte 2:0. Zum erst dritten Mal in der Geschichte wurde ein Meister im direkten Duell des Ersten mit dem Zweiten gekürt. 2002 setzte sich Lyon gegen Lens durch, 2018 fertigte PSG die AS Monaco ab. Am 30. Mai wollen Dembele und Co. gegen Arsenal auch noch den Titel in der “Königsklasse” erfolgreich verteidigen. Zuvor wartet noch in der Liga am 17. Mai ein Gastspiel beim Paris FC. Das ist jener Club, der PSG schon im Cup-Sechzehntelfinale am 12. Jänner die Chance auf das dritte nationale Double in Folge genommen hatte.