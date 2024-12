Puschtra Offensivfeuerwerk zum Jahresende

Von: ka

Bruneck – Zwei Tage nach der Overtime-Niederlage gegen Laibach müssen die Wölfe gegen den direkten Verfolger Pioneers Vorarlberg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um den Top 10 Platz abzusichern und den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Beim HCP fehlt Alex Petan, der in diesen Stunden Nachwuchs erwartet. Jason Jaspers lässt somit alle ausländischen Feldspieler auflaufen und gönnt Eddie Pasquale eine Pause im weihnachtlichen Spielemarathon, für ihn steht Andi Bernard zwischen den Pfosten.

Die Wölfe lassen sich von der Startoffensive der Pioneers etwas überrumpeln: bereits in der dritten Minute die erste brandgefährliche Situation, als Bernard bei einem Schuss von Macierzynski aus kurzer Distanz die Scheibe durch die Schoner rutscht, jedoch um Haaresbreite das Tor verfehlt. In der 6. Minute ist die schwarz-gelbe Defensive jedoch erneut zu wenig konsequent und Tschofen kann einen Weitschuss zum 1:0 für die Hausherren abfälschen. Dieser Treffer ist der Weckschuss für die Wölfe, denn in der Folge treten sie endlich bissiger auf und nehmen das Spiel mit Fortdauer des Drittels in die Hand. In der 10. Minute fällt der vermeintliche Ausgleich durch einen Weitschuss von Findlay, aber die Schiris wollen nach Videobeweis eine Torhüterbehinderung durch Gschliesser erkannt haben und annullieren den Treffer. Nur eine Minute später verpasst Coulter das 1:1, als er eine tolle Hereingabe von Andersen haarscharf am Tor vorbeilenkt. In der 14. Minute ist Bernard mit einem Big Save bei einem Onetimer von Passolt zur Stelle, und da auch die Schlussoffensive des HCP nichts Zählbares mehr einbringt geht es mit dem 1:0 zum ersten Mal in die Kabinen.

Im Mitteldrittel zünden die Wölfe dann passend zum Jahresende ein wahres Offensivfeuerwerk, bereits in der Startminute bedient Akeson mustergültig Findlay und dieser lenkt die Scheibe zum 1:1 in die Maschen. Kurz danach lassen die Pioneers dem lautstarken Pusterer Fananhang noch einmal den Atem stocken, als ein Fernschuss der Vorarlberger am Lattenkreuz landet, aber in der Folge spielen nur mehr die Schwarz-Gelben. In der 26. Minute kann Caffi noch einmal mit einem starken Save auf Findlay den Rückstand verhindern, aber gegen Mitte des Spiels geht es dann Schlag auf Schlag und die HCP Tore fallen wie die reifen Früchte: Purdeller veredelt nach einer starken Drangphase einen Blueliner von Glira per Deflection zum 1:2, Andersen staubt wenige Sekunden später nach einem Schuss von Andergassen zum 1:3 ab und kurz darauf erhöht Lacroix nach einem krassen Fehlpass in der Pioneers Abwehr eiskalt auf 1:4. Passolt verkürzt drei Minuten vor der zweiten Pause zwar aus einem schönen Gegenstoß noch einmal auf 2:4, aber der HCP schlägt postwendend zurück und stellt durch einen Schlagschuss von Findlay ins Kreuzeck (schönes Zuspiel Akeson) den Dreitorevorsprung wieder her.

Im Schlussdrittel haben die Wölfe alles unter Kontrolle und spielen die Partie souverän über die Zeit. Einzig bei drei Überzahlspielen können die Pioneers etwas Druck aufbauen, aber die Pusterer werfen sich heute in jeden Schuss und wenn es mal brenzlig wird erledigt der starke Bernard den Rest. So findet erneut der HCP die größte Torchance vor, aber Coulter trifft im Powerplay nur den Pfosten, es bleibt jedoch beim hochverdienten 5:2 Auswärtssieg des HCP.

Weiter geht es am Neujahrstag um 18 Uhr in der Intercable-Arena mit dem Schlagerspiel gegen Asiago Hockey. Vor einer bestimmt heißen Kulisse möchte der HCP das neue Jahr so beginnen wie das alte geendet hat und endlich wieder zwei Siege in Folge feiern.

Der HCP wünscht allen einen guten Rutsch und ein frohes 2025!

Pioneers Vorarlberg – HC Pustertal 2:5 (1:0, 1:5, 0:0)

Referees: BERNEKER, NIKOLIC K., Martin, Sparer.

Tore Pioneers: Tschofen (6.), Passolt (38.)

Tore Pustertal: Findlay (21., 38.), Purdeller (31.), Andersen (32.), Lacroix (32.)