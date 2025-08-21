Pustertal eröffnet Preseason mit Shutout-Heimsieg

Von: Ivd

Falkenstein – Der HC Falkensteiner Pustertal startete mit einem 2:0-Sieg über Plzen in die Preseason. Der erste Abschnitt in einer gut gefüllten Intercable Arena endete noch torlos, in der 23. Minute brachte Tommy Purdeller die Hausherren in Führung. Während Neuzugang Austin Rueschhoff im dritten Drittel auf 2:0 stellte, hielt Goalie Eddie Pasquale den Shutout-Sieg fest.

Der EC-KAC musste hingegen im zweiten Preseason-Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Die Klagenfurter blieben bei der 0:4-Niederlage gegen Wolfsburg ohne Torerfolg. Nach einem guten Startabschnitt fehlte den Rotjacken im zweiten und dritten Abschnitt die Energie.

Preseason, win2day ICE Hockey League, gestern:

EC-KAC – Grizzlys Wolfsburg 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

HC Falkensteiner Pustertal Wölfe – HC Skoda Plzen 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)