Qualifikation für Oswald von Wolkenstein-Ritt

Völs am Schlern – 36 Teams werden auch in diesem Jahr beim Oswald von Wolkenstein-Ritt um die begehrte Sieger-Standarte kämpfen. Doch davor muss erst einmal das hochkarätige Teilnehmerfeld komplettiert werden. 19 Viererteams sind Fixstarter, doch um die restlichen 17 Tickets „rittern“ am Samstag, 11. Mai in der Qualifikation nicht weniger als 25 Teams.

Heuer geht es für die Qualifikanten ins „Labyrinth“ am „Matzbödele“ in Seis am Schlern. Von den 25 gemeldeten Vierermannschaften, die diese Vorausscheidung bestreiten werden, fallen nach der Quali deren acht weg. 17 Teams dürfen sich hingegen über die Teilnahme an Südtirols größtem Reitspektakel freuen, das zwei Wochen später am Sonntag, 26. Mai bereits zum 41. Mal stattfinden wird.

Alle Qualifikanten haben am Samstagmorgen ab 7.30 Uhr 12 Minuten Zeit, um im Labyrinth zu trainieren. Die Vorausscheidung selbst beginnt um 14.30 Uhr. Das Teilnehmerfeld der Qualifikation setzt sich aus elf Teams aus der Gemeinde Kastelruth, vier Mannschaften aus Völs, deren zwei aus Lajen, jeweils einer aus Ritten und Jenesien, sowie sechs Mannschaften aus dem Sarntal zusammen.

Ein Vorgeschmack auf den „großen“ Ritt

Nicht nur sportlich ist am Samstag am „Matzbödele“ in Seis am Schlern einiges los. „Allen interessierten Zuschauern wird auch abseits des sportlichen Wettkampfs sehr viel geboten. So ist nicht nur für Speis und Trank gesorgt, auch musikalisch ist in Seis am Schlern einiges los und bildet damit einen ansprechenden Rahmen für das gesamte Event, das ein Vorgeschmack auf den Oswald von Wolkenstein-Ritt zwei Wochen später ist“, sagt Klaus Marmsoler, Präsident des engagierten Organisationskomitees.

Absoluter Höhepunkt ist selbstredend der Oswald von Wolkenstein-Ritt selbst. Die Vorbereitungen für Ausgabe Nummer 41 laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai stehen zwei Festtage in Seis am Schlern auf dem Programm, die den Turniertag einläuten. Am Samstag etwa präsentieren sich die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter im Rahmen eines festlichen Umzugs ab 14.30 Uhr in ihrer lokalen Tracht dem Publikum, es gibt viele tolle Spiele für Kinder und die passende musikalische Umrahmung.

Am Sonntag, 26. Mai steht dann um 7.00 Uhr der offizielle Start an, um 9.30 Uhr geht es mit dem Ringstechen am Kofel in Kastelruth los, um 11.00 Uhr wird das Labyrinth am Mätzbödele in Seis am Schlern gespielt, um 12.40 Uhr der Hindernisgalopp am Völser Weiher und um 14.20 Uhr der abschließende Tor-Ritt beim Schloss Prösels, welcher auch heuer wieder Heinz „Bummi“ Tschugguel gewidmet ist. Titelverteidiger beim Oswald von Wolkenstein-Ritt 2024 ist das Team Kastelruth Seiser Alm 1, das sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal durchsetzen konnte.