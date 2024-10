Qualitative Betreuung als Schlüssel zum Erfolg

VSS-Veranstaltung in Brixen

Von: mk

Brixen – Am vergangenen Sonntag, den 20. September 2024 nahmen zahlreiche aktive und angehende Trainer an der Weiterbildungsveranstaltung des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) in Brixen teil. Im Fokus stand das Thema „Trainingsaufbau im Mini-Volleyball“. Die Veranstaltung wurde vom Sportwissenschaftler und erfahrenen Volleyball-Ausbildner Martin Pöder geleitet, der sein Fachwissen mit knapp vierzig Teilnehmer aus ganz Südtirol teilte.

„Volleyball ist eine komplexe Teamsportart, bei der nicht nur die Technik, sondern auch Konzentration und Koordination bereits im Kindesalter geschult werden müssen“, betont Pöder. Er wies darauf hin, dass Bewegungsmuster, die für Erwachsene selbstverständlich sind, für Kinder oft eine große Herausforderung darstellen. Deshalb sei es besonders wichtig, das Training altersgerecht zu gestalten, um Überforderung zu vermeiden.

Eine der größten Herausforderungen im Training mit Kindern sei es, deren Konzentration und Motivation hoch zu halten. „Man sollte möglichst alle Kinder gleichzeitig beschäftigen und lange Wartezeiten vermeiden“, erklärt Pöder. Er empfiehlt, spielerische Elemente gezielt einzusetzen, um bei nachlassender Aufmerksamkeit rasch reagieren zu können. Neben theoretischen Inhalten kamen auch praktische Übungen nicht zu kurz: Pöder bereitete eine Vielzahl an Übungen vor, die er gemeinsam mit den Teilnehmern weiterentwickelte und im interaktiven Austausch anpasste.

Kurt Jakomet, Leiter des Referats Volleyball im VSS, zeigt sich erfreut über das große Interesse an der Veranstaltung. „Unser Ziel ist es, nicht nur Meisterschaften und Turniere zu organisieren, sondern durch gezielte Weiterbildung die Qualität der Betreuung von Kindern und Jugendlichen stetig zu verbessern“, betont Jakomet abschließend. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die Unterstützung der Raiffeisenkassen und durch die Alperia.