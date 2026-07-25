Aktuelle Seite: Home > Sport > Quentin Halys überrascht Bublik und ist Kitz-Champion
Quentin Halys - Neues Siegergesicht in Kithzbühel

Quentin Halys überrascht Bublik und ist Kitz-Champion

Samstag, 25. Juli 2026 | 15:02 Uhr
Quentin Halys - Neues Siegergesicht in Kithzbühel
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Quentin Halys heißt der überraschende Sieger der diesjährigen Auflage der Generali Open in Kitzbühel. Der 29-jährige Franzose bezwang am Samstag im Endspiel von Österreichs größtem Sandplatz-Tennisturnier Titelverteidiger und Topfavorit Alexander Bublik nach 93 Minuten 6:4,7:6(6) und holte damit seinen ersten ATP-Titel überhaupt. Es war in der Historie des Turniers in der Gamsstadt der erste französische Einzelsieg.

“Ich bin so glücklich. Ich habe heute ein tolles Match gespielt und Sascha ist ein so toller Spieler. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen”, sagte Halys, der sich im Ranking auf Platz 51 katapultierte. “Der erste ATP-Titel wird für immer in meinem Herzen bleiben. Die Atmosphäre hier ist so toll, wir sehen uns sicher nächstes Jahr wieder”, versprach er.

Auch Bubliks Mätzchen nutzten nichts

Halys hatte den Kasachen auch in der Vorwoche in Gstaad, allerdings weit knapper, in drei Sätzen geschlagen. In Kitzbühel nutzten auch diverse Mätzchen von Bublik im zweiten Satz nichts, um den noch Weltranglisten-83. aus dem Konzept zu bringen.

Halys war vor allem mit dem Aufschlag dominant, schlug 17 Asse und musste keinen einzigen Breakball abwehren. Er nahm Bublik im ersten Satz zum 6:4 das Service ab. Im zweiten Durchgang ging es ohne Serviceverlust ins Tiebreak, in dem Bublik zunächst 2:0 führte und später bei 6:5 einen Satzball nicht nutzen konnte. Halys hingegen verwertete gleich Matchball Nummer eins.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
91
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
56
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Andrian: Bauer mal anders
Kommentare
42
Andrian: Bauer mal anders
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
40
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Wolf wahrscheinlich vom Geruch angelockt
Kommentare
38
Wolf wahrscheinlich vom Geruch angelockt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 