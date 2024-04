Rad: Königsetappe der Alps-Tour an Carr – Harper schwer gestürzt

Der Brite Simon Carr hat als Solo-Ausreißer die Königsetappe der Tour of the Alps gewonnen. Der EF-Profi profitierte dabei auch von einem schweren Sturz seines Verfolgers Chris Harper in einer Abfahrt, infolgedessen die nachkommende Gruppe mit den Topfavoriten die Jagd nach Carr aufgab. Das Trikot des Gesamtführenden behielt nach 141 km mit rund 4.000 Höhenmetern von Leifers nach Borgo Valsugana der Spanier Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek).

Der Australier Harper (Jayco) kam wegen einer Unebenheit in einer unübersichtlichen Kurve mit hoher Geschwindigkeit zu Fall und prallte hart auf einem Gehsteig auf. Anschließend schlitterte er auch noch in einen Laternenmast. Kurz nach ihm kam Ben O’Connor an der gleichen Stelle zu Sturz. Im Gegensatz zum ärztlich erstversorgten, aber bei Bewusstsein gebliebenen Harper konnte sein australischer Landsmann aus dem Decathlon-Team mit einer blutenden Wunde im Gesicht aber weiterfahren und ist neuer Gesamtzweiter.

Sein Rückstand auf Lopez, der in der Schlussphase mehrere Attacken erfolgreich abwehrte, beträgt vor dem letzten Abschnitt am Freitag mit Start und Ziel in Levico Terme 38 Sekunden. Dritter ist der Italiener Antonio Tiberi (Bahrain/+48 Sek.). Bester Österreicher am vorletzten Tag war als 26. Martin Messner aus dem Nationalteam mit mehr als neun Minuten Rückstand. Im Gesamtklassement liegen alle rot-weiß-roten Profis weit außerhalb der Spitzenränge.