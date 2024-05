Mit spektakulärem 4:3 zum Klassenerhalt

Bozen – Im Rahmen des drittletzten Spieltags setzt sich die Formation von Mister Valente im Bozner Drusus-Stadion gegen die Rossoverdi Umbri durch und erreicht das angepeilte Saisonziel.

Mit Herz, Spektakel und Kampf: der FC Südtirol schlägt Ternana Calcio im Rahmen des 36. Spieltags der Serie BKT 2023/24 in einer intensiven wie hochspannenden Angelegenheit mit 4:3 (1:2) und sichert sich 180 Minuten vor Ende der regulären Saison den mathematischen Klassenerhalt. Das Sieben-Tore-Spektakel vor toller Kulisse im Bozner Drusus-Stadion nimmt früh seinen Lauf: Odogwu köpft die Weißroten nach Tait-Flanke in Front (9.), die Gäste drehen die Partie noch vor der Halbzeitpause dank der Treffer von Pereiro (Linksschuss nach Rückpass von Casasola, 23.) und Luparini (Kopfball nach Hereingabe von Casasola, 33.). Molina hätte kurz vor dem Pausentee das 2:2 erzielt, sein erster Treffer im Trikot der Weißroten wird jedoch wegen eines vermeintlichen Handspiels des Torschützen vom VAR einkassiert (43.). Somit geht es mit dem 1:2 in die Katakomben: nach dem Pausentee stellt Casiraghi sehenswert wieder alles auf Anfang (51.), dann sieht Boloca die gelb-rote Karte (60.). Die Rossoverdi erzielen in Unterzahl durch Luparini (Tap-In nach Hereingabe von Casasola, 67.) zunächst das 2:3, ehe der FCS in der Schlussphase durch Casiraghi (vom Elfmeterpunkt, 75.) und El Kaouakibi (85.) erneut die Partie auf den Kopf stellt. Der spektakuläre Heimsieg bedeutet für die Weißroten ein weiteres Jahr Serie BKT: Tait und Co. halten nun bei 46 Zählern.

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die Weißroten kommen bärenstark aus der Kabine und übernehmen sofort die Kontrolle über die Partie: in der 5. Spielminute spielt Giorgini von rechts einen Ball ins Zentrum, wo Molina nur knapp verpasst. Kurz darauf zieht Molina von rechts in die Mitte und setzt per Lochpass Tait rechts in der Box in Szene, dieser legt eine weiche Flanke an den zweiten Pfosten, wo Odogwu aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpft (9.). Die Gäste kommen, mit dem Rückstand konfrontiert, besser in die Partie: in Spielminute 14 führen sie eine Ecke kurz aus, Di Stefano schlägt schließlich die Flanke an den zweiten Pfosten, wo Casasola von der Grundlinie erneut querlegt, Raimondo am anderen Torende aus spitzem Winkel knapp verzieht (14.). In Minute 17 versucht sich Pereiro mit einem satten Linksschuss aus rund 20 Metern, Poluzzi hält sicher. Direkt im Gegenzug gewinnt Casiraghi im gegnerischen Strafraum nach einer Offensivaktion der Weißroten sofort einen Ball zurück und legt für Odogwu ab – dessen Drehschuss mit links hält Vitali stark (18.). Gegen Mitte der ersten Hälfte dann der Ausgleich für Ternana Calcio: Amatucci mit dem langen Ball rechts in die Box, wo Casasola für den heranlaufenden Pereiro ablegt – dieser trifft mit links zum 1:1 (23.). Zehn Zeigerumdrehungen später gehen die Gäste gar in Führung: Casasola flankt von rechts ins Zentrum, wo sich Luperini hochschraubt und zum 1:2 einköpft (33.). Erneut zehn Minuten später kommt der FC Südtirol zum vermeintlichen Ausgleich, Masiello spielt Molina an der Strafraumgrenze frei, der das Zuspiel mit seinem rechten Fuß kontrolliert und mit links in die Maschen trifft – allerdings wird das Tor nach längerem VAR-Check wegen eines vermeintlichen Handspiels des Torschützen aberkannt (43.). Dann ist Halbzeit – mit dem 1:2 geht es in die Kabinen.

Erneut ist es der FCS, der besser aus den Startlöchern – und zum Ausgleich – kommt: Casiraghi entscheidet einen Kontrast kurz vor der Strafraumgrenze der Umbri für sich und trifft äußerst sehenswert mit einem wuchtigen Linksschuss unter leichter Mithilfe der Unterkante der Latte links oben zum 2:2 (51.). Die Weißroten erhöhen nun, mit dem Publikum im Rücken, die Schlagzahl, Davi setzt seinen Rechtsschuss nach Molina-Hereingabe auf der Höhe des Elfer-Punktes drüber (54.). Nach einer Stunde Spielzeit wird Boloca per gelb-roter Karte des Feldes verwiesen (60.), doch die Rossoverdi schlagen in Unterzahl zurück: Casasola legt im Rahmen seines dritten Assists am heutigen Nachmittag von der rechten Grundlinie einen Ball an den ersten Pfosten, wo Luperini schneller als alle anderen schaltet und aus kürzester Distanz zum 2:3 einschiebt (67.). Die Freude der Ternana währt allerdings nur kurz, vier Minuten später legt der eingewechselte Sørensen Odogwu in der Gäste-Box zu Boden, der Unparteiische lässt zunächst weiterlaufen, ehe sich der VAR meldet. Nach minutenlangem Check inklusive On-Field-Review gibt es den fälligen Strafstoß, Casiraghi übernimmt Verantwortung und trifft unten links zum 3:3 (75.) – Vitali hat die Ecke, kann dem gut getretenen Elfmeter allerdings nichts entgegensetzen. Der FCS drängt nun auf den Siegtreffer: Odogwu dreht sich stark um die eigene Achse und zieht ab, Vitali ist zur Stelle – im Anschluss an die daraus resultierende Ecke kommt Giorgini zum Kopfstoß, der Ternana-Keeper hält sicher (78.). Ein Highlight hat diese verrückte Partie allerdings noch parat: Rover zieht in Spielminute 81 aus rund 16 Metern ab, Vitali lenkt den Schuss an den rechten Pfosten, El Kaouakibi staubt in bester Stürmermanier zum 4:3-Siegtreffer ab (85.).

FC SÜDTIROL – TERNANA CALCIO 4:3 (1:2)

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Scaglia, Giorgini; Davi (84. Rover), Kurtic, Arrigoni (84. Merkaj), Molina; Casiraghi, Tait (59. El Kaouakibi); Odogwu

Auf der Ersatzbank: Drago, Cagnano, Vinetot, Mallamo, Ciervo, Rauti, Kofler, Peeters, Lonardi

Trainer: Federico Valente

TERNANA CALCIO (3-5-1-1): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi (88. Carboni); Casasola, Luperini (88. Dionisi), Amatucci (88. Viviani), De Boer (54. Favasuli), Di Stefano; Pereiro; Raimondo (61. Sørensen)

Auf der Ersatzbank: Franchi, Novelli, Zoia, Faticanti, Labojko, Marginean

Trainer: Roberto Breda

SCHIEDSRICHTER: Marco Monaldi (Macerata) | Die Assistenten: Christian Rossi (La Spezia) & Vittorio Di Gioia (Nola) | Vierter Offizieller: Aleksandar Djurdjevic (Triest)

VAR: Giampiero Miele (Nola) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

TORE: 1:0 Odogwu (9.), 1:1 Pereiro (23.), 1:2 & 2:3 Luperini (33., 67.), 2:2 & 3:3 Casiraghi (51., Foulelfmeter 75.), 4:3 El Kaouakibi (85.)

ANMERKUNGEN: teils bedeckter, teils heiterer Himmel, leichter Regen zu Beginn, nach dem Seitenwechsel vorwiegend sonnig, Temperaturen um 21°C, Rasen in optimalem Zustand. 4.837 Zuschauer, davon 252 Gästefans.

Gelbe Karten: Davi (FCS | 13.), Kurtic (FCS | 45 + 1.), Vitali (TC | 57.), Casiraghi (FCS | 64.), Pereiro (TC | 70.)

Gelb-rote Karte: Boloca (TC | wiederholtes Foulspiel, 27. & 60.)

Eckenverhältnis: 5-2 (2-2)

Nachspielzeit: 2min + 7min