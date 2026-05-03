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Pogacar siegt und siegt und siegt

Rad-Star Tadej Pogacar gewinnt auch Tour de Romandie

Sonntag, 03. Mai 2026 | 17:13 Uhr
Pogacar siegt und siegt und siegt
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Von: APA/sda

Rad-Star Tadej Pogacar dominiert die Straßenrennen weiter nach Belieben. Der 27-Jährige ließ sich am Sonntag bei seinem ersten Antreten bei der Tour de Romandie den Sieg nicht mehr nehmen. Der Slowene gewann auch die fünfte und letzte Etappe bzw. sein viertes Teilstück. Pogacar (UAE) nahm dem Deutschen Florian Lipowitz, der ihm im Schlussanstieg wie am Vortag am längsten folgen konnte, im Finish noch drei Sekunden ab und gewann die Rundfahrt mit 42 Sekunden Vorsprung.

Nachdem Pogacar in den vergangenen Wochen die Eintagesklassiker fast nach Belieben dominiert hatte, holt er sich derzeit den Feinschliff für seinen fünften Gesamtsieg bei der Tour de France, die am 4. Juli beginnt. Bester Österreicher war Pogacar-Helfer Felix Großschartner, der mit 15:26 Minuten Rückstand Gesamt-28. wurde. Marco Schrettl, Patrick Gamper und Patrick Konrad landeten außerhalb der Top 50.

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