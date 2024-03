Rad-Star van Aert bei Massencrash in Belgien schwer gestürzt

Wout van Aert in Belgien schwer gestürzt

Rad-Star Wout van Aert hat sich vor den anstehenden Monumenten Flandern-Rundfahrt (31. März) und Paris-Roubaix (7. April) in einem Massensturz verletzt. Der 29-jährige Belgier stürzte am Mittwoch mit einigen anderen Fahrern beim Rad-Halbklassiker Quer durch Flandern etwa 68 Kilometer vor dem Ziel in Waregem und musste aufgeben. Womöglich droht für den neunfachen Tour-de-France-Etappensieger der Ausfall bei den kommenden Eintagesklassikern.

Van Aert musste Medienberichten zufolge weinend auf eine Trage gelegt werden. Für drei andere Profis war ebenfalls Schluss. Genaue Informationen hinsichtlich der Verletzungen gab es zunächst nicht. Neben van Aert waren unter anderem auch der dänische Profi Mads Pedersen und der Eritreer Biniam Girmay in den Crash verwickelt.

Van Aert, Teamkollege des zweifachen Tour-Gewinners Jonas Vingegaard, erlebt damit einen bitteren Saisonstart. Am vergangenen Freitag war er beim E3 Preis ebenfalls gestürzt und musste sich später seinem Dauerrivalen Mathieu van der Poel geschlagen geben.