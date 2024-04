Alessandro de Marchi siegt bei zweiter Etappe der Tour of the Alps

Ineos-Fahrer Foss bleibt in Gesamtwertung voran

Patrick Gamper hat die zweite Etappe der Tour of the Alps auf dem zweiten Platz beendet. Der Tiroler aus dem deutschen Bora-Team klassierte sich am Dienstag nach dem längsten Teilstück der diesjährigen Fünftages-Rundfahrt über 190 km von Salurn nach Stans 1:20 Minuten hinter dem solo voran liegenden Italiener Alessandro de Marchi. Gregor Mühlberger (Movistar) überquerte als Vierter die Ziellinie.

Gesamtführender bleibt der Norweger Tobias Foss aus dem Ineos-Team, Gamper scheint mit über acht Minuten Rückstand als 52. des Zwischenrankings auf. Am Mittwoch steht eine Etappe mit Start und Ziel in Schwaz über 124,8 km auf dem Programm.