Radstar Roglič fährt 2025 Giro d’Italia und Tour de France

Von: apa

Der slowenische Radstar Primož Roglič wird 2025 erstmals in einem Jahr den Giro d’Italia und die Tour de France bestreiten. Das kündigte sein Team Red Bull-Bora an. Roglič hat den Giro 2023 gewonnen, heuer war der 35-Jährige in Italien nicht am Start, triumphierte aber bei der Vuelta a España. Bei der Tour de France schied der Zeitfahr-Olympiasieger von 2021 bei seinen vergangenen drei Teilnahmen als Mitfavorit hingegen jeweils verletzt aus. 2020 war er schon einmal Zweiter.