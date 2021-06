Raiffeisen Beachcup 2021: Mixed und viele junge Talente

Olang – Das wandernde Beachvolleyballturnier Südtirols machte Station im Pustertal, ausgerichtet vom Ssv Bruneck Volleyball, in der wunderschönen Kulisse des Schwimmbades von Olang. Am Samstag gab es die lang erwartete Mixed-Etappe und am Sonntag die U13- und U15-Jugendetappen. Die besten männlichen und weiblichen Spieler haben sich zu gemischten Paaren auf hohem Niveau zusammengetan und sorgten für einen Tag mit tollem Beachvolleyball. Fünfzehn Paare gingen an den Start, darunter auch junge Talente mit nationaler Erfahrung.

Der Sieg ging an das bewährte Paar Seeber Peter und Nora Gasser, die mit ihrer Erfahrung im Finale Ladurner Felix und Schöpfer Maja mit 2:0 bezwangen (21:17-21:16). Seeber Isaak und Weithaler Lea gewannen den dritten Platz mit 2:1 gegen Hanni Theo und Burgmann Lea (21:13-18:21-15:12).

Am Sonntag hielten die jungen Athleten das Spielniveau hoch; 16 Teams aus den Kategorien U13 weiblich und U15 männlich und weiblich gingen auf den Platz. Die Beachvolleyballplätze wurden von Dutzenden begeisterter junger Sportler gestürmt, die zum Erfolg der zweiten Etappe des Turniers beitrugen.

Die Ergebnisse:

Mixed:

1° Seeber Peter – Nora Gasser

2° Ladurner Felix – Schöpfer Maja

3° Seeber Isaak – Weithaler Lea

4° Hanni Theo – Burgmann Lea

U13w

1° Prenn Leni Marie – Aichner Christa

2° Obletter Lena – Gasser Nadja

3° Tasser Alexandra Maria – Brugger Romy

4° Dollinger Anja – Dollinger Nina

U15m:

1° Natoli Alex – Zöschg Laurin

2° Marcati Lucas – Baumgartner Maximilian

3° Winkler Simon – Piffrader Rudi

4° Faustini Felix – Mutschlechner Felix

U15w:

1° Messner Leni – Golser Amelie

2° Fumanelli Mara – Plankensteiner Sara

3° Sicher Anna – Parth Emma

4° Tischler Mara – Crespi Isabella

Die nächste Etappe führt hoch hinaus, nämlich nach St. Kassian im Gadertal (1.537 Meter). Ein Wochenende, das den Frauen gewidmet ist. Am Samstag, den 10. Juli tritt die Kategorie Damen und am Sonntag, den 11. Juli die weibliche U16 an.

Die Anmeldung ist bis 18.00 Uhr am Mittwoch vor dem Turnier unter www.beachcup.it möglich.