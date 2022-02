Raiffeisen Slopestyle Tour 2022 – Stopp am Kronplatz

Frischer Style am Hausberg der Brunecker

Nach dem geglückten Start der diesjährigen Tour vor zwei Wochen in Hafling, rief letzten Sonntag der Kronplatz zum Showdown der Freestyler. Athleten dem gesamten Land fanden sich am Hausberg der Brunecker ein, um um den Tagessieg zu kämpfen.

Den Anfang machten die jüngster Startern der Kategorie Ragazzi (2009-2010).

Bereits hier ging es spektakulär zur Sache und alle Anwesenden kamen aus dem Staunen nicht mehr raus.

Liam Gamper vom Verein Ritten Sport hatte am Ende die stärksten Nerven und verwies mit einem super Lauf voller Style und Können seinen Teamkollegen Samuel Gianmoena auf den zweiten Platz. Das Podium komplettierte Jakob Aichner vom ASV Haflng.

Bei den Jahrgänge 2007 und 2008 blieb beinahe keine Zeit mehr um sich zu entspannen, denn die Aufregung auf Grund der actionreichen Tricks war grenzenlos.

Wieder machten zwei Teamkollegen den Sieg unter sich aus. Diesmal gelang es Laurin Volgger vor dem Sieger von Meran2000 Simon Hainz zu landen und sich den Tagessieg zu sichern. Dritter wurde Simon Cardini vom Ski Club Gröden.

Nachdem in Hafling leider keine Mädchen am Start waren, freute es alle umso mehr, dass diesmal eine Kategorie am Start war.

Heidi Pescolderrungg war zwar die einzige Starterin, lies es sich aber nicht nehmen dem Publikum ihre besten Sprünge zu zeigen. Auch sie freute sich über den Tagessieg.

Die ältestenn Rider, der Kategorie Giovani (2002-2006) schenkten sich, wie bereits in Hafling, nichts. Bis zum letzten Fahrer war nicht klar wer sich den Tagessieg und die Podestplätze sichern würde. Am Ende setzte sich Fabio Pfeffer vom Ski Club Gröden durch und lies seinen Konkurrenten Martin Gasser, auch aus Gröden, hinter sich. Den dritten Platz belegte Lokalmatador Tim Mairhofer.

Alle Athleten konnten sich über tolle Sachpreise, welche der Veranstalter zur Verfügung stellte und wunderschöne Pokale, gesponsert von Raiffeisen Südtirol freuen.

Ragazzi (M)

1. Gamper Liam (Ritten Sport)

2. Gianmoena Samuel (Ritten Sport)

3. Aichner Jakob (ASV Hafling)

Alievi (M)

1. Volgger Laurin (Vitamin F ASV)

2. Hainz Simon (Vitamin F ASV)

3. Cardini Simon (Ski Club Gröden)

Giovani (F)

1. Pescolderrungg Heidi (Vitamin F ASV)

Giovani (M)

1. Pfeffer Fabio (Ski Club Gröden)

2. Gasser Martin (Ski Club Gröden)

3. Mairhofer Tim (Vitamin F ASV)

Weiter Informationen, News und Fotos gibt es auf:

Facebook: www.facebook.com/slopestyletour

Instagram: southtyrolslopestyletour